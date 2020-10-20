10:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Египте нашли больше 80 древних саркофагов (фото)
Второе крупное открытие за год на месте древнего некрополя.
Египетские археологи обнаружили больше 8 десятков цветных деревянных саркофагов возрастом около 2,5 тыс. лет, сообщило Министерство по делам древностей Египта.
Находку сделали в селении Саккара в 30 км к югу от Каира, где находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства — Мемфиса. Археологи также обнаружили красочные позолоченные деревянные статуи. Все саркофаги находились в трех древних могильных шахтах.
Подробности открытия обещают сообщить на
В начале октября Министерство сообщило о другой подобной находке. В Саккаре обнаружили 59 хорошо сохранившихся саркофагов священнослужителей и высокопоставленных чиновников, статуй бога Сокара, статуэток ушебти и других артефактов.
Анна Лысенко