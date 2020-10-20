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10:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Египте нашли больше 80 древних саркофагов (фото)

Второе крупное открытие за год на месте древнего некрополя.

6
фотографий
6
фотографий

Египетские археологи обнаружили больше 8 десятков цветных деревянных саркофагов возрастом около 2,5 тыс. лет, сообщило Министерство по делам древностей Египта.

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Находку сделали в селении Саккара в 30 км к югу от Каира, где находится древнейший некрополь столицы Древнего Царства — Мемфиса. Археологи также обнаружили красочные позолоченные деревянные статуи. Все саркофаги находились в трех древних могильных шахтах.

Подробности открытия обещают сообщить на пресс-конференции, которая состоится в ближайшее время в пирамиде Джосера.

В начале октября Министерство сообщило о другой подобной находке. В Саккаре обнаружили 59 хорошо сохранившихся саркофагов священнослужителей и высокопоставленных чиновников, статуй бога Сокара, статуэток ушебти и других артефактов.

Анна Лысенко

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