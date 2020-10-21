12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Спутник показал разноцветные «вихри» в Северном Ледовитом океане
Редкое зрелище, которое можно увидеть только в конце лета.
В NASA обнародовали удивительно красочный снимок Гудзонова залива в Северном Ледовитом океане, сделанный спутником Landsat 8.
Залив на
Спутник успел запечатлеть эффектную картину, которую представляет отдаленная акватория площадью 819 тыс. квадратных километров, когда не спрятана подо льдом.
В соленую бухту поступает пресная вода из более чем 40 крупных рек, протекающих через различные экосистемы и зоны вечной мерзлоты. Реки несут органические вещества, которые окрашивают воду в коричневый цвет.
Пресная вода запускает в заливе циркуляцию веществ. Они перемещаются из прибрежной зоны на
Анна Лысенко