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12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Спутник показал разноцветные «вихри» в Северном Ледовитом океане

Редкое зрелище, которое можно увидеть только в конце лета.

Источник: NASA

В NASA обнародовали удивительно красочный снимок Гудзонова залива в Северном Ледовитом океане, сделанный спутником Landsat 8.

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Залив на северо-востоке Канады, к югу от Полярного круга, почти круглый год скован льдом. Только во второй половине лета он ненадолго освобождается от белоснежного покрова, чтобы снова замерзнуть в октябре.

Спутник успел запечатлеть эффектную картину, которую представляет отдаленная акватория площадью 819 тыс. квадратных километров, когда не спрятана подо льдом.

В соленую бухту поступает пресная вода из более чем 40 крупных рек, протекающих через различные экосистемы и зоны вечной мерзлоты. Реки несут органические вещества, которые окрашивают воду в коричневый цвет.

Пресная вода запускает в заливе циркуляцию веществ. Они перемещаются из прибрежной зоны на юго-восток залива и попадают в Гудзонов пролив. Часть этого невероятно красочного процесса «транспортировки» видна на фото.

Анна Лысенко

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