14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разгадали загадку подземных рыб-драконов
Эти примитивные существа пережили раскол древнего суперконтинента Гондвана.
Змееголовые
Этих странных существ с длинными телами впервые заметили в 2018 году. В индийской соцсети появилось сообщение от местного жителя, который нашел и сфотографировал немного напоминающую длинного китайского дракона рыбу у себя во дворе после наводнения.
Группа исследователей отправилась на юг Индии и обнаружила новый род рыб Aenigmachanna, представленный двумя видами. Один из них назвали Aenigmachanna gollum в честь персонажа «Властелина колец» Голлума, жившего под землей. Второй носит название Aenigmachanna mahabali.
В 2019 году ученые впервые описали странную находку в Zootaxa. Но встреча со змееголовыми
В новом исследовании ученые провели
У рыб обнаружили укороченный плавательный пузырь и меньшее количество позвонков с ребрами. У них также не развился наджаберный орган, который встречается у остальных змееголовых и некоторых тропических рыб и помогает им дышать воздухом (благодаря этому некоторые змееголовы стали быстро осваивать новые территории, превратившись в опасный инвазивный вид). У
Морфология тел Aenigmachanna оказалась такой необычной, что ученые даже вывели их в отдельное семейство Aenigmachannidae, «сестринское» к Channidae.
Анна Лысенко