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14:08 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разгадали загадку подземных рыб-драконов

Эти примитивные существа пережили раскол древнего суперконтинента Гондвана.

Змееголовые рыбы-драконы, обитающие в подземных водах на юге Индии, оказались «живыми ископаемыми», установили ученые в новом исследовании, опубликованном в Scientific Reports.

Этих странных существ с длинными телами впервые заметили в 2018 году. В индийской соцсети появилось сообщение от местного жителя, который нашел и сфотографировал немного напоминающую длинного китайского дракона рыбу у себя во дворе после наводнения.

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Aenigmachanna gollum

Группа исследователей отправилась на юг Индии и обнаружила новый род рыб Aenigmachanna, представленный двумя видами. Один из них назвали Aenigmachanna gollum в честь персонажа «Властелина колец» Голлума, жившего под землей. Второй носит название Aenigmachanna mahabali.

В 2019 году ученые впервые описали странную находку в Zootaxa. Но встреча со змееголовыми рыбами-драконами оставила больше вопросов, чем ответов.

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Aenigmachanna mahabali
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В новом исследовании ученые провели нано-компьютерную томографию и молекулярный анализ образцов, пойманных в индийском штате Керала. Они установили, что тела этих необычных существ имеют ряд примитивных черт, которые больше не встречаются у родственных им современных рыб из семейства змееголовых (Channidae).

У рыб обнаружили укороченный плавательный пузырь и меньшее количество позвонков с ребрами. У них также не развился наджаберный орган, который встречается у остальных змееголовых и некоторых тропических рыб и помогает им дышать воздухом (благодаря этому некоторые змееголовы стали быстро осваивать новые территории, превратившись в опасный инвазивный вид). У рыб-драконов также есть глаза и красновато-коричневая пигментация. Это необычные черты для подземных рыб, многие из которых белые и безглазые.

Ученые полагают, что змееголовые рыбы-драконы — чрезвычайно древние существа, отделившиеся в ходе эволюции в отдельную ветвь еще до того, как Индия и Африка разделились 120 миллионов лет назад.

Морфология тел Aenigmachanna оказалась такой необычной, что ученые даже вывели их в отдельное семейство Aenigmachannidae, «сестринское» к Channidae.

Анна Лысенко

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