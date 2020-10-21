Ученые узнали, что гигантские тираннозавры рождались крошечными

В 1983 году в США была найдена челюсть эмбриона тираннозавра возрастом 71−75 миллионов лет, а в 2008 году в Канаде археологи обнаружили коготь, относящийся к тому же виду и тому же времени.
Эти находки имели крошечные размеры, а потому ученые никак не могли связать эти находки с гигантскими размерами взрослого тираннозавра и отсутствием достаточных данных о развитии этих животных. Кроме того, найденная челюсть находилась внутри камня и была слишком маленькой и хрупкой для извлечения, что мешало ее изучению.
Но ученые про свои находки не забыли. Команда палеонтологов из Эдинбургского университета несколько лет назад взялась за новое изучение окаменелостей и с помощью современных технологий смогла их детально исследовать.
Результаты этой работы ученые представили лишь в октябре 2020 года, и они впечатляют.
Оказалось, что детеныши тираннозавров рождались совсем крошечными и были в десять раз меньше взрослых особей. Например, найденная в скале челюсть принадлежала животному размером около 70 сантиметров, в то время как коготь — малышу около одного метра. При этом взрослые тираннозавры могли достигать 10 метров.
Изучив останки, ученые пришли к выводу, что тираннозавры в детстве питались насекомыми и ящерицами и лишь к 11 годам становились достаточно большими, чтобы охотиться на других динозавров, пишет Live Science.
По словам авторов исследования, новые данные являются очень важными. Они дают ученым новое представление не только о размерах эмбрионов, но и о размере яиц тираннозавров. Никто раньше не мог идентифицировать детенышей или яйца этих животных, но сейчас, как полагают эксперты, будет проведена глобальная ревизия музейных коллекций и неопознанных окаменелостей, и наверняка будут обнаружены другие останки тираннозавров.