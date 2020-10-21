16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Самый длинный перелет в мире будет длиться еще дольше
Все это время пассажиры должны будут находиться в масках.
Регулярный пассажирский рейс из Сингапура в американский город Ньюарк, который длился рекордные 18 часов, снова станет доступен с 9 ноября.
Рейс Singapore Airlines был приостановлен 23 марта
Теперь полет, который называли «подвигом выносливости», будет длиться еще дольше, сообщает CNN. Дело в том, что точкой прибытия, вместо Ньюарка, станет аэропорт JFK в
Как уточняют в компании, рейс будут выполнять на судне Airbus A350−900. Экипаж будет носить защитные очки, перчатки и маски, а пассажиры должны находиться в масках все время, если только не едят и не пьют.
Анна Лысенко