Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
15Творческий бум: как москвичка переодела целую деревню
16:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Самый длинный перелет в мире будет длиться еще дольше

Все это время пассажиры должны будут находиться в масках.

Источник: Reuters

Регулярный пассажирский рейс из Сингапура в американский город Ньюарк, который длился рекордные 18 часов, снова станет доступен с 9 ноября.

Рейс Singapore Airlines был приостановлен 23 марта из-за коронавируса.

Теперь полет, который называли «подвигом выносливости», будет длиться еще дольше, сообщает CNN. Дело в том, что точкой прибытия, вместо Ньюарка, станет аэропорт JFK в Нью-Йорке. Самолету вместо 15,3 тыс. км придется преодолеть на 5 км больше. Дорога в США займет 18 часов 5 минут, а обратно — 18 часов 40 минут из-за встречного ветра.

Как уточняют в компании, рейс будут выполнять на судне Airbus A350−900. Экипаж будет носить защитные очки, перчатки и маски, а пассажиры должны находиться в масках все время, если только не едят и не пьют.

Анна Лысенко

В Кремле объяснили, почему не вводится новый режим самоизоляции
Захвативший заложников в Зугдиди передал свои требования
Гошу Куценко госпитализировали с коронавирусом
Главный инфекционист РФ усомнился в нужности ношения перчаток
Американец нашел потерянное на охоте кольцо через 8 лет
Ученые обнаружили в голове человека неизвестный науке орган
Вирусолог назвал группу людей с плохой выработкой антител
Gnezdo.ru
Узнаете актера? А теперь посмотрите на жену
Он - любимец миллионов. А посмотри на жену (фото)
Лучший фильм для просмотра с любимым, но без детей
5 признаков того, что у вас в роду были дворяне
Hi-Tech
Находки в Египте потрясли ученых (фото) Новая партия
Авто
Городской электрокар Dacia Spring: раскрыта цена Небольшой электромобиль будет стоить как Kia Sorento или Hyundai Tucson
Кино
Петров и Андреева играют мужа и жену в «Методе 2»: первые кадры «Первый канал» покажет вторую часть популярного теледектива
Новости партнеров
В Москве экстренно госпитализировали актера Бориса Щербакова
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Что случилось в студии после заявлений Гордона о российской вакцине
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Популярные темы на «Детях»
Моменты советского воспитания, которые могут удивить современных мам 787
Бюджет раздельный/совместный. Начало отношений. 722
Отношения между мужчиной и женщиной с большой разницей в доходах 594
А покажите ваши кухни))) 534
Леди
Жена Петросяна в «похудательном платье» очаровала фанатов (фото) Татьяна Брухунова очень любит этот наряд.
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь