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18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru

В зоопарке Берлина умер самый старый в мире черный носорог

Животному было 46 лет

Сотрудники берлинского зоопарка сообщили в соцсетях печальную новость. Там умерла самка черного носорога, которую звали Килагуни. Ей в этом году исполнилось 46 лет.

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Килагуни была долгожителем-рекордсменом и являлась самым старым черным носорогом в мире. В естественной среде эти животные живут около 30 лет.

Как рассказали сотрудники зоопарка, из-за преклонного возраста Килагуни испытывала серьезные проблемы со здоровьем, а потому было принято решение о проведении эвтаназии, чтобы избавить ее от страданий.

Черные носороги сейчас находятся под угрозой исчезновения — в мире их насчитывается лишь 5500 особей. В 2013 году власти Западной Африки официально объявили один из подвидов черного носорога вымершим.

Екатерина Гура

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