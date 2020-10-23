18:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
В зоопарке Берлина умер самый старый в мире черный носорог
Животному было 46 лет
Сотрудники берлинского зоопарка сообщили в соцсетях печальную новость. Там умерла самка черного носорога, которую звали Килагуни. Ей в этом году исполнилось 46 лет.
Килагуни была
Как рассказали сотрудники зоопарка,
Черные носороги сейчас находятся под угрозой исчезновения — в мире их насчитывается лишь 5500 особей. В 2013 году власти Западной Африки официально объявили один из подвидов черного носорога вымершим.
Екатерина Гура