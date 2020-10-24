13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
На руинах церкви в Великобритании обнаружили колдовские знаки
Они должны были защищать людей от злых духов.
Перед строительством высокоскоростной железной дороги археологи обследовали руины средневековой церкви в британской деревне
Церковь святой Марии, о которой идет речь, построили около 1070 года как часовню для местного лорда, сообщает Live Science. Затем, в 1340-х годах, ее расширили, чтобы здание могло вместить жителей деревни. А в 1860-х, когда ближе к
Теперь археологи обнаружили, что руины церкви сохранились удивительно хорошо. От древней церкви остались стены высотой до 1,5 метра и нетронутые полы. На двух каменных балках исследователи обнаружили характерные узоры, напоминающие колесо с отверстием по центру. Их называют колдовскими или ведьмовскими знаками.
В Средние века жители Англии верили, что такие знаки защищают от злых духов. Якобы те попадают в бесконечное «колесо» и не могут выбраться и навредить людям. Узоры в виде колеса наносили на дверные и оконные проемы, а также камины. Подобные знаки раньше находили на многих средневековых зданиях по всей стране.
Знаки не спасли церковь от разрушения, но поскольку сами они сохранились, современным ведьмам вряд ли удастся воспользоваться новой железной дорогой, шутят археологи.
Анна Лысенко