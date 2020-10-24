Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 24 октябряПервый футбольный матч в России, день рождения Аркадия Райкина, катастрофа на Байконуре и другие памятные события этого дня
Фоторепортажи
11Конкурс имени Стенина назвал победителей 2020 года
11Под Рязанью произошел взрыв снарядов на военном складе
13:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

На руинах церкви в Великобритании обнаружили колдовские знаки

Они должны были защищать людей от злых духов.

Перед строительством высокоскоростной железной дороги археологи обследовали руины средневековой церкви в британской деревне Сток-Мандевилл и обнаружили так называемые колдовские знаки.

Во время загрузки произошла ошибка.

Церковь святой Марии, о которой идет речь, построили около 1070 года как часовню для местного лорда, сообщает Live Science. Затем, в 1340-х годах, ее расширили, чтобы здание могло вместить жителей деревни. А в 1860-х, когда ближе к Сток-Мандевиллу построили новую церковь, старый храм снесли.

Читайте также
Археологи обнаружили в Турции змеиный алтарь

Теперь археологи обнаружили, что руины церкви сохранились удивительно хорошо. От древней церкви остались стены высотой до 1,5 метра и нетронутые полы. На двух каменных балках исследователи обнаружили характерные узоры, напоминающие колесо с отверстием по центру. Их называют колдовскими или ведьмовскими знаками.

В Средние века жители Англии верили, что такие знаки защищают от злых духов. Якобы те попадают в бесконечное «колесо» и не могут выбраться и навредить людям. Узоры в виде колеса наносили на дверные и оконные проемы, а также камины. Подобные знаки раньше находили на многих средневековых зданиях по всей стране.

Знаки не спасли церковь от разрушения, но поскольку сами они сохранились, современным ведьмам вряд ли удастся воспользоваться новой железной дорогой, шутят археологи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Виды средневековых защитных знаков из Великобритании

Анна Лысенко

Алиев заявил о готовности к переговорам при соблюдении перемирия
В России изменили правила продажи лекарств
В США назвали главное оружие НАТО против России
Названы регионы с наиболее тяжелой ситуацией с коронавирусом
Жители 130 стран показали, каким хотят видеть мир (фото)
Нурмагомедов — Гэтжи. Еще один «яркий момент» в карьере Хабиба
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Польша запретила аборты даже по порокам плода? 307
Поддержите или посоветуйте. 205
Фильмы, которые можно смотреть бесконечно 68
У меня погиб кот 64
Дом
Где в Москве остались уцелевшие деревянные дома: адреса и фото
Как обустроили кухни площадью всего 5 метров: фото
Россиянин сделал из водонапорной башни жилой особняк: фото
Как подготовиться к «черной пятнице» и что купить уже сейчас?
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь