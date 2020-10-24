17:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец сорвал джекпот в лотерею дважды за год
Он не мог поверить, что это правда.
Майкл Кристиансен из американского города Норфолк, штат Небраска, сорвал лотерейный джекпот во второй раз за год.
В первый раз, в марте, мужчина выиграл 50 тысяч долларов. Теперь, в октябре, его выигрыш составил 100 тысяч, сообщает CNN.
«Я не мог в это поверить», — сказал Кристиансен. «Каковы шансы? Я не думал, что такое возможно», — добавил он в комментарии журналистам.
Теперь мужчина планирует построить новый гараж и отложить часть денег на пенсию. Кристиансен также отметил, что недавно потерял дочь и теперь собирается купить дом, в котором она жила.
Анна Лысенко