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11:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали новые подробности жертвоприношений у инков

Захоронения жертвенных лам, найденные в Перу, проливают свет на древние ритуалы.

Во время раскопок в Тамбо-Вьехо, одном из древних центров цивилизации инков на территории современного Перу, археологи обнаружили захоронения четырех принесенных в жертву лам.

Животных, которые после смерти мумифицировались естественным образом, богато украсили и похоронили с особым почетом, сообщает Guardian. Известно, что лама у инков считалась второй по ценности жертвой после человека. Испанские конкистадоры задокументировали, как этих животных убивали сотнями. Коричневых лам приносили в жертву богу-творцу Виракоче, а белых лам — солнцу.

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Изучив останки с помощью радиоуглеродного анализа, ученые пришли к выводу, что лам в Тамбо-Вьехо принесли в жертву более 500 лет назад, вскоре после того, как инки мирно подчинили себе этот город. Судя по всему, таким образом они не только пытались угодить богам, но и найти общий язык с населением завоеванных территорий, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Antiquity.

Рядом с захоронением животных были найдены следы большого празднования, включая большие печи и другие свидетельства роскошного пиршества.

«Жертвоприношения, вероятно, были частью больших праздников и собраний, спонсируемых государством», — рассказал доктор Лидио Вальдес из Университета Калгари, который обнаружил останки вместе с командой археологов из Сан-Кристобаля.

«Государство старалось подружиться с местными жителями с помощью еды и напитков, укрепляя политические союзы, а жертвоприношения позволяли инкам заявить свои права на землю», — добавил ученый.

Анна Лысенко

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