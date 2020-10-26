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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, что общего у некоторых динозавров с курицей

Несколько лет назад палеонтологи открыли два новых вида динозавров с крыльями — и чи (Yi qi) и амбоптерикса (Ambopteryx). И у первого, и у второго ископаемого, кроме перьев, были необычные перепончатые крылья. Ученые отнесли виды к авиалам — летающим динозаврам (к этой кладе принадлежат и современные птицы).

Но, как оказалось теперь, наличие крыльев вовсе не означает, что эти динозавры умели летать. И чи и амбоптерикс имели больше общего с курицей, чем с летающими пернатыми, установили ученые в новом исследовании, опубликованном в iScience.

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Исследователи из США и Китая создали визуализацию, которая должна была показать, как именно летали эти динозавры, жившие 160 миллионов лет назад, и были очень удивлены. Как оказалось, своими перепончатыми крыльями эти животные не могли делать достаточно сильные взмахи для полета.

Скорее всего, крылья немного помогали двум видам взбираться на деревья, где они жили и прятались от хищников. Возможно, эти динозавры умели планировать между деревьями на небольшие расстояния, как белки-летяги.

Результаты исследования показали, что семейство оперенных динозавров под названием скансориоптеригиды, к которому принадлежат оба вида, не были предками современных птиц. Скорее всего, умение летать развилось параллельно у сразу нескольких видов, а скансориоптеригиды — просто еще один пример неудачной попытки теропод покорить небо.

Анна Лысенко

Палеонтологи открывают новых птицеподобных динозавров
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