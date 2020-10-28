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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Робособаку от Boston Dynamics выгуляли на Чернобыльской АЭС (видео)

Пес провел анализ радиационного загрязнения

В конце октября на Чернобыльской АЭС были проведены испытания автономного робота-пса SPOT, разработанного компанией Boston Dynamics.

Специалисты Государственного специализированного предприятия «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ГСП «ЦППРВ») и инженеры Университета Бристоля с помощью робособаки замерили уровень радиационного загрязнения как внутри помещения станции, так и на территориях пунктов временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес», «Подлесный» и «Буряковка».

Робопса нарядили в бахилы и отправили с датчиками гулять по территории. В ходе своей работы четвероногий помощник должен был измерить уровень радиационного загрязнения и, возможно, найти ранее неизвестные опасные места.

Данные, полученные в виде трехмерных изображений, помогут обновить существующие карты распределения радиации на различных участках зоны отчуждения. Кстати, помимо робота-собаки, исследования проводились и с помощью дронов.

Екатерина Гура

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