15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Робособаку от Boston Dynamics выгуляли на Чернобыльской АЭС (видео)
Пес провел анализ радиационного загрязнения
В конце октября на Чернобыльской АЭС были проведены испытания автономного
Специалисты Государственного специализированного предприятия «Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами» (ГСП «ЦППРВ») и инженеры Университета Бристоля с помощью робособаки замерили уровень радиационного загрязнения как внутри помещения станции, так и на территориях пунктов временной локализации радиоактивных отходов «Рыжий лес», «Подлесный» и «Буряковка».
Робопса нарядили в бахилы и отправили с датчиками гулять по территории. В ходе своей работы четвероногий помощник должен был измерить уровень радиационного загрязнения и, возможно, найти ранее неизвестные опасные места.
Данные, полученные в виде трехмерных изображений, помогут обновить существующие карты распределения радиации на различных участках зоны отчуждения. Кстати, помимо
Екатерина Гура