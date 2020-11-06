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00:11 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 6 ноября

Зажжение первого в СССР Вечного огня, открытие восстановленной Триумфальной арки в Москве и другие памятные события этого дня

Миротворец Смешанной операции ООН и Африканского союза в Дарфуре ухаживает за саженцем | Источник: ООН/Альберт Гонзалес Фарран

Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов

Ежегодно 6 ноября в мире отмечается Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов. Этот праздник был установлен в 2001 году по решению 56-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Цель его создания — обеспечение сохранности природных ресурсов для следующих поколений. Принимая это решение, ООН учитывала, что ущерб, причиняемый окружающей среде во время вооруженных конфликтов, приводит к ухудшению состояния экосистем и природных ресурсов на длительный период после прекращения конфликтов и часто затрагивает не только одно государство и не только нынешнее поколение.

Патент на электробритву

В 1928 году в этот день американский полковник Джейкоб Шик запатентовал электробритву. Впервые он задумался о сухом бритье с помощью электромоторчика в 1910 году, когда был на Аляске и страдал от отсутствия горячей воды. Тогда же Шик сделал и эскиз своего изобретения, но его идея не вызвала доверия, поэтому ее реализацию пришлось отложить.

Конструкция бритвы состояла из 2-ух ножей: подвижного и неподвижного. Подвижный нож приводился в движение электродвигателем, волосы попадали внутрь бреющей головки сквозь прорези. Неподвижный нож тоже участвовал в бритье и защищал кожу от случайных порезов. Сменные лезвия изначально хранились внутри ручки бритвы, а затем начали продаваться отдельно в специальных коробочках.

Источник: РИА "Новости"

Первый Вечный огонь

6 ноября 1957 года на Марсовом поле в Ленинграде в память о павших в годы Великой Отечественной войны был зажжен первый в стране Вечный огонь. И хотя несколько раньше — 9 мая 1957 года — Вечный огонь зажгли в поселке Первомайский в Тульской области, он горел с перебоями. А ленинградский не гаснет и по сей день. В дальнейшем именно его пламя послужило источником огня почти для всех военных мемориалов, открытых в память о павших в годы Великой Отечественной войны, на территории городов-героев и городов воинской славы СССР.

В 2015 году на территории России провели перепись Вечных огней — сейчас в стране их находится 3600. При этом постоянно горят около 800, остальные зажигают на праздники и по случаю памятных событий Великой Отечественной войны.

Открытие Триумфальной арки в Москве

В этот день в 1968 году на Кутузовском проспекте у Поклонной горы была открыта Триумфальная арка, напоминающая о победе русского народа в Отечественной войне 1812 года и об особой роли Москвы в этой победе. Однако эту дату можно назвать днем второго рождения монумента. Первоначально Триумфальная арка была сооружена по проекту Осипа Бове в 1834 году и установлена на Тверской у нынешнего Белорусского вокзала. Одновременно арка являлась и въездными воротами в Москву по Петербургской дороге. Но в 1936 году Триумфальную арку разобрали. Часть скульптур с нее и детали ворот отправили на хранение на территорию Донского монастыря, в музей архитектуры. А все, кроме одной, чугунные колонны были переплавлены в годы Великой Отечественной войны.

Только в 1965 году советское правительство признало общественно-историческую и художественную ценность Триумфальной арки. Тогда и было принято решение о ее восстановлении. Нашлось для нее и новое место рядом с музеем-панорамой «Бородинская битва», открытом к 150-летию крупнейшего сражения Отечественной войны 1812 года.

День рождения Константина Андреевича Тона

Ровно 226 лет назад на свет появился известный русский архитектор Константин Андреевич Тон. Он разработал так называемый «русско-византийский стиль» храмового зодчества, который получил широкое распространение в правление благоволившего ему Николая I. Тон спроектировал множество значимых объектов в Москве и Санкт-Петербурге, его работы вошли в сокровищницу российской архитектуры. Среди самых значимых строений можно назвать Большой Кремлевский дворец, Храм Христа Спасителя, здания Оружейной палаты в Кремле, Московского вокзала в Санкт-Петербурге и Ленинградского вокзала в Москве.

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