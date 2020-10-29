19:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли на Титане молекулу, которая может быть «началом» жизни
Она не встречается больше нигде в Солнечной системе.
Специалисты NASA под руководством Конора Никсона с помощью телескопа ALMA, расположенного в пустыне Атакама, смогли обнаружить в разреженных верхних слоях атмосферы Титана уникальную молекулу — циклопропенилиден, состоящую из атомов углерода и водорода.
Поскольку молекула очень маленькая, она быстро взаимодействует с другими молекулами и образует более сложные соединения, а потому получить ее на Земле можно лишь в лабораторных условиях.
Считается, что циклопропенилиден может оставаться стабильным только в межзвездном пространстве, где вероятность химических взаимодействий крайне мала.
Обнаружение молекулы в атмосфере Титана ученые называют большой удачей. Они считают, что похожие молекулы стали основанием для более сложных соединений, которые привели к возникновению жизни на Земле. А потому сейчас у ученых есть уникальная возможность проверить эту теорию на практике — на примере «природной лаборатории» Титана.
Екатерина Гура