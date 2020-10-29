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19:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые нашли на Титане молекулу, которая может быть «началом» жизни

Она не встречается больше нигде в Солнечной системе.

Источник: NASA

Специалисты NASA под руководством Конора Никсона с помощью телескопа ALMA, расположенного в пустыне Атакама, смогли обнаружить в разреженных верхних слоях атмосферы Титана уникальную молекулу — циклопропенилиден, состоящую из атомов углерода и водорода.

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Поскольку молекула очень маленькая, она быстро взаимодействует с другими молекулами и образует более сложные соединения, а потому получить ее на Земле можно лишь в лабораторных условиях.

Считается, что циклопропенилиден может оставаться стабильным только в межзвездном пространстве, где вероятность химических взаимодействий крайне мала.

Обнаружение молекулы в атмосфере Титана ученые называют большой удачей. Они считают, что похожие молекулы стали основанием для более сложных соединений, которые привели к возникновению жизни на Земле. А потому сейчас у ученых есть уникальная возможность проверить эту теорию на практике — на примере «природной лаборатории» Титана.

Екатерина Гура

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