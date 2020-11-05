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00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 5 ноября

«День Пуно» в Перу, открытие Московского Планетария и другие события, которые произошли в этот день.

Источник: Пресс-служба Президента России

День военного разведчика

5 ноября в России отмечается День военного разведчика — профессиональный праздник российских военных, чья служба, так или иначе, связана с военной разведкой. Он установлен указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года.

Дата праздника выбрана не случайно. В этот день в 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Регистрационное управление для координации усилий всех разведывательных органов армии, которое впоследствии превратилось в знаменитое Главное разведывательное управление (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил РФ — центральный орган управления российской военной разведкой.

Разведка — это «глаза и уши» вооруженных сил, основное средство получения информации.
Источник: РИА "Новости"

Московский Планетарий

5 ноября 1929 года в Москве открылся первый в СССР планетарий. Московский Планетарий начал свою деятельность с небольшого цикла лекций, однако его тематика из года в год росла. Строение Вселенной, происхождение и развитие Солнечной системы, строение Солнца, Луна и ее движение, кометы и метеоры, затмения — вот круг тем, освещаемых в планетарии.

Уникальное здание Московского Планетария — памятник эпохи конструктивизма, гордость советской архитектуры — стало неотъемлемой частью архитектурного облика столицы — его серебристый вытянутый купол придает ему сходство с фантастической межпланетной ракетой, устремленной в небо.

Открытию планетария Маяковский посвятил стихотворение «Пролетарка, пролетарий, заходите в планетарий», которое заканчивалось словами:

Должен каждый пролетарий посмотреть на планетарий.
Источник: AP 2020

«Монополия»

5 ноября 1935 года, в разгар Великой депрессии, в продажу была выпущена «Монополия» — экономическая и стратегическая настольная игра для двух и более человек.

Придумал игру Чарльз Дэрроу, который предложил свою идею компании Parker Brothers. Братья Паркеры не оценили предложение Дэрроу. Но Чарльз не сдался и с помощью своего друга, владеющего печатным оборудованием, сделал 5000 печатных самодельных экземпляров «Монополии».

Руководство магазина Филадельфии, куда Чарльз принес свое изобретение, оказалось более сговорчивым, и все 5000 экземпляров разлетелись очень быстро. Тогда Паркеры пригласили Дэрроу на повторные переговоры. А дальше началось быстрое завоевание «Монополией» всего мира. «Монополия» стала самой любимой игрой в США и многих странах мира.

Источник: AP 2020

«День Пуно»

Каждый год 5 ноября в Перу на берегу озера Титикака празднуется «День Пуно», посвященный основанию древней империи инков.

Согласно индейской легенде, прародители инков — Манко Капак и его сестра и жена Мама Окльо — вышли из озера Титикака и создали мир, звезды, первых людей и возвели старинный город Пуно. Они искали место, где золотой посох Манко Капака войдет в землю. Найдя его, они и основали город инков.

По традиции, праздник в честь города — очень красочное и яркое событие. В течение Дня Пуно проходит пышная процессия и костюмированные танцы в честь рождения империи инков. Площадь де Армас становится центром военных парадов, музыки и других праздничных мероприятий. Также проводятся гастрономические и ремесленные ярмарки, музыкальные и танцевальные представления.

Источник: РИА "Новости"

Ксения Собчак

5 ноября свой день рождения празднует Ксения Собчак — российская журналистка, общественный деятель, теле- и радиоведущая, дочь первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и бывшего члена Совета федерации Людмилы Нарусовой.

Ксения Собчак — одна из наиболее популярных героинь светской хроники, ее имя регулярно упоминается в СМИ.

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