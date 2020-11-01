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13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нью-йоркское метро 1905 года показали в цвете (видео)

Ролик улучшили с помощью нейросетей.

Энтузиасты с видеоканала Neural Networks and Deep Learning использовали искусственный интеллект, чтобы улучшить документальные кадры 1905 года, снятые в подземке Нью-Йорка.

Во время загрузки произошла ошибка.

В ролике поезд метро следует по туннелю, минуя несколько станций.

Исходный черно-белый фильм очистили от шума, добавили цвет, а количество кадров увеличили до 60 в секунду.

Во время загрузки произошла ошибка.
Оригинальное видео

Ранее в Neural Networks and Deep Learning, используя эту же технологию, показали в цвете испытание ядерной бомбы на атолле Бикини в 1946 году.

Анна Лысенко

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