13:25 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нью-йоркское метро 1905 года показали в цвете (видео)
Ролик улучшили с помощью нейросетей.
Энтузиасты с видеоканала Neural Networks and Deep Learning использовали искусственный интеллект, чтобы улучшить документальные кадры 1905 года, снятые в подземке
В ролике поезд метро следует по туннелю, минуя несколько станций.
Исходный
Ранее в Neural Networks and Deep Learning, используя эту же технологию, показали в цвете испытание ядерной бомбы на атолле Бикини в 1946 году.
Анна Лысенко