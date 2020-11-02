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15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Роттердаме скульптура спасла поезд метро от падения в воду

Благодаря скульптуре вагон не упал в воду, а завис в воздухе на высоте в 10 метров.

6
фотографий
6
фотографий

В пригороде нидерландского Роттердама Спейкениссе произошла необычная авария. Машинист поезда метро, возвращаясь в депо, не смог остановиться на наземной станции De Akkers (последняя станция на ветке), проломил ограждение на рельсах и выехал за пределы платформы, которая находится на высоте 10 метров над землей.

При таких обстоятельствах поезд неминуемо должен был рухнуть, но его чудом остановил арт-объект в виде хвоста кита.

К счастью, пассажиров в вагоне уже не было, а сам машинист не пострадал.

Скульптура «Хвосты китов» изготовлена голландским архитектором Маартеном Струйсом. Она была размещена в водоеме в конце путей станции метро в 2002 году.

Екатерина Гура

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