15:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Роттердаме скульптура спасла поезд метро от падения в воду
Благодаря скульптуре вагон не упал в воду, а завис в воздухе на высоте в 10 метров.
В пригороде нидерландского Роттердама Спейкениссе произошла необычная авария. Машинист поезда метро, возвращаясь в депо, не смог остановиться на наземной станции De Akkers (последняя станция на ветке), проломил ограждение на рельсах и выехал за пределы платформы, которая находится на высоте 10 метров над землей.
При таких обстоятельствах поезд неминуемо должен был рухнуть, но его чудом остановил
Скульптура «Хвосты китов» изготовлена голландским архитектором Маартеном Струйсом. Она была размещена в водоеме в конце путей станции метро в 2002 году.
Екатерина Гура