В Мексике на свет появилось рекордное количество редких черепах

В мексиканском штате Сонора на севере страны этой осенью родилось рекордное количество редких оливковых черепах. В среднем их появляется на свет от 500 до 1000 особей, но в этом году из яиц вылупилось более 2200 малышей.
Обычно морские черепахи обустраивают свои гнезда на пляжах с мая по сентябрь, но из-за большого количества отдыхающих, рыбаков и браконьеров целыми остаются меньше половины гнезд. В этом году практически все гнезда остались нетронутыми, и вылупившиеся малыши благополучно отправились в море.
Оливковые морские черепахи уже давно находятся на грани вымирания. Несмотря на то, что с 1990 года в Мексике законом запрещен их отлов, популяция этих черепах продолжает стремительно снижаться. Однако пандемия коронавируса в этом году им заметно помогла, пишет LADBible.