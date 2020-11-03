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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жителей Индии попросили есть больше сладкого

Дело в том, что местные заводы произвели слишком много сахара

Источник: СС0/Pexels

Ассоциация сахарных заводов Индии развернула масштабную рекламную компанию по увеличению потребления их продукции. Страна занимает второе место в мире по производству сахара, но в этом году из-за пандемии производители не смогли экспортировать товар в другие страны, а продать огромное количество сахара в самой Индии оказалось не так уж легко.

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Чтобы хоть как-то компенсировать свои убытки, ассоциация сахарных заводов начала призывать местных жителей есть больше сладкого. Для этого была запущена кампания, рассказывающая о пользе сыпучего продукта, в которой производители и диетологи развенчивают «мифы и слухи» о вреде сахара и его влиянии на здоровье.

Например, в рекламной кампании утверждается, что среднестатистический житель Индии потребляет в год около 19 килограммов сахара, что на 4 килограмма меньше, чем средний житель планеты. А вот журналисты BBC приводят совершенно другую статистику, отмечая, что Индия уже находится на первом месте по потреблению сахара.

В рамках «сладкой» кампании ассоциация выпускает статьи и рекламные ролики о пользе сахара, а также проводит тематические мастер-классы со знаменитыми поварами и диетологами.

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При этом ВОЗ не перестает напоминать о вреде чрезмерного употребления этого продукта и призывает людей есть его как можно меньше.

Екатерина Гура

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