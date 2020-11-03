16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жителей Индии попросили есть больше сладкого
Дело в том, что местные заводы произвели слишком много сахара
Ассоциация сахарных заводов Индии развернула масштабную рекламную компанию по увеличению потребления их продукции. Страна занимает второе место в мире по производству сахара, но в этом году
Чтобы хоть
Например, в рекламной кампании утверждается, что среднестатистический житель Индии потребляет в год около 19 килограммов сахара, что на 4 килограмма меньше, чем средний житель планеты. А вот журналисты BBC приводят совершенно другую статистику, отмечая, что Индия уже находится на первом месте по потреблению сахара.
В рамках «сладкой» кампании ассоциация выпускает статьи и рекламные ролики о пользе сахара, а также проводит тематические
При этом ВОЗ не перестает напоминать о вреде чрезмерного употребления этого продукта и призывает людей есть его как можно меньше.
Екатерина Гура