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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кит «искупал» двух каякеров в Калифорнии (видео)

Вынырнул слишком близко.

Американки Джули МакСорли и Лиз Коттриэль наблюдали за горбатыми китами у побережья Калифорнии.

Внезапно одно из животных подплыло прямо к каяку и вынырнуло с открытым ртом, пытаясь заглотить косяк мелкой рыбы. От этого движения каяк перевернулся, и Джули с Лиз очутились в воде, сообщает CNN.

При просмотре видеозаписи, сделанной очевидцем, создается впечатление, что кит проглотил и каяк, и женщин. Но американки оказались целы и невредимы. После минуты в воде они успешно взобрались на свой каяк.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наблюдение за горбатыми китами пользуется у туристов особой популярностью, потому что они часто выпрыгивают из воды и хлопают грудными плавниками и хвостом. Но эксперты предупреждают, что подплывать к животным слишком близко нельзя, если не хотите принять «ванну».

Анна Лысенко

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