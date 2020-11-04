Кит «искупал» двух каякеров в Калифорнии (видео)

Американки Джули МакСорли и Лиз Коттриэль наблюдали за горбатыми китами у побережья Калифорнии.
Внезапно одно из животных подплыло прямо к каяку и вынырнуло с открытым ртом, пытаясь заглотить косяк мелкой рыбы. От этого движения каяк перевернулся, и Джули с Лиз очутились в воде, сообщает CNN.
При просмотре видеозаписи, сделанной очевидцем, создается впечатление, что кит проглотил и каяк, и женщин. Но американки оказались целы и невредимы. После минуты в воде они успешно взобрались на свой каяк.
Наблюдение за горбатыми китами пользуется у туристов особой популярностью, потому что они часто выпрыгивают из воды и хлопают грудными плавниками и хвостом. Но эксперты предупреждают, что подплывать к животным слишком близко нельзя, если не хотите принять «ванну».