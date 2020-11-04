Археологи нашли в Индонезии странное ритуальное захоронение

На острове Алор в Индонезии обнаружено странное ритуальное захоронение ребенка возрастом около 8 тысяч лет, сообщает The Archaeology.
Сделавшие находку ученые из Австралийского национального университета полагают, что умершего в возрасте от 4 до 8 лет ребенка похоронили во время торжественной церемонии. На его щеки и лоб нанесли охру, а под голову поместили окрашенный охрой камень.
Крупные кости рук и ног удалили и захоронили отдельно. Ученые не знают, для чего это было сделано, но подобная практика встречалась у жителей Явы, Борнео и Флореса того же периода.
По словам исследователей, найденное захоронение уникально. В регионе еще не находили таких древних детских могил, а потому ученым почти ничего не известно о детских погребальных ритуалах среднего голоцена. Ученые планируют провести химический анализ скелета, чтобы узнать подробности о здоровье и рационе древнего жителя острова.
Отчет археологов о находке опубликован в Quaternary International.