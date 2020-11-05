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15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Итальянец создал гигантскую картину из кубиков Рубика (видео)

На работу он потратил почти 16 часов

Итальянец Джованни Контарди за 15 часов 49 минут и 32 секунды создал рекордную мозаику из 6 тысяч кубиков Рубика. На картине изображен Атлант, держащий на руках знаменитую головоломку огромного размера. Кстати, каждый отдельный кубик Контарди собирал в нужных цветах всего за семь секунд.

Во время загрузки произошла ошибка.

Гигантскую мозаику размером 5,5 метров в длину и 3,5 метра в ширину художник приурочил к юбилею кубика Рубика, которому 7 ноября исполнится уже 40 лет.

Екатерина Гура

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