15:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Итальянец создал гигантскую картину из кубиков Рубика (видео)
На работу он потратил почти 16 часов
Итальянец Джованни Контарди за 15 часов 49 минут и 32 секунды создал рекордную мозаику из 6 тысяч кубиков Рубика. На картине изображен Атлант, держащий на руках знаменитую головоломку огромного размера. Кстати, каждый отдельный кубик Контарди собирал в нужных цветах всего за семь секунд.
Гигантскую мозаику размером 5,5 метров в длину и 3,5 метра в ширину художник приурочил к юбилею кубика Рубика, которому 7 ноября исполнится уже 40 лет.
Екатерина Гура