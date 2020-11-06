Mail.ru и Prestigio представили мини-версию умной колонки с Марусей (цена)

Обладатели SmartVoice смогут воспользоваться всеми преимуществами голосового помощника: Маруся умеет включать песни, альбомы и плейлисты по точному запросу или под настроение, управлять умным домом, напоминать о важных делах, делиться результатами спортивных матчей и подсказывать, сколько ехать до работы. Скучать точно не придётся — помощник удивит интересными фактами, ответит на любой вопрос, займёт детей увлекательными играми и расскажет им сказки.
Колонка сделана в минималистичном стиле: овальный обтекаемый корпус, плавные линии и ничего лишнего. Сверху колонка обтянута приятной на ощупь акустической тканью, под которой находится динамик. Благодаря компактному дизайну, SmartVoice впишется в любую обстановку и не займет много места. SmartVoice звучит очень чисто и насыщенно для своих небольших размеров. Особенно хорошо колонке даются басы: она передаёт их без искажений. Чтобы послушать любимый трек, достаточно попросить Марусю его включить. Помощнику доступна обширная медиатека ВКонтакте: плейлисты для работы, медитации, спорта или отдыха, треки из плейлистов друзей, а ещё музыка, подобранная специально для двоих пользователей. Еще одна приятная деталь — SmartVoice поддерживает онлайн-звонки: Маруся легко позвонит любому пользователю из списка друзей ВКонтакте.
Сейчас колонка доступна в двух цветах: сером и белом, а в декабре в продаже появятся устройства красного и голубого цветов. SmartVoice с Марусей уже в продаже — её можно приобрести в магазинах партнёров: DNS, «Мегафон», «Ситилинк» и «Онлайн Трейд». Цена устройства — 3990 рублей. Бонус при покупке устройства — 3 бесплатных месяца подписки VK Combo.
Обладатели SmartVoice смогут воспользоваться всеми преимуществами голосового помощника: Маруся умеет включать песни, альбомы и плейлисты по точному запросу или под настроение, управлять умным домом, напоминать о важных делах, делиться результатами спортивных матчей и подсказывать, сколько ехать до работы. Скучать точно не придётся — помощник удивит интересными фактами, ответит на любой вопрос, займёт детей увлекательными играми и расскажет им сказки.
Колонка сделана в минималистичном стиле: овальный обтекаемый корпус, плавные линии и ничего лишнего. Сверху колонка обтянута приятной на ощупь акустической тканью, под которой находится динамик. Благодаря компактному дизайну, SmartVoice впишется в любую обстановку и не займет много места. SmartVoice звучит очень чисто и насыщенно для своих небольших размеров. Особенно хорошо колонке даются басы: она передаёт их без искажений. Чтобы послушать любимый трек, достаточно попросить Марусю его включить. Помощнику доступна обширная медиатека ВКонтакте: плейлисты для работы, медитации, спорта или отдыха, треки из плейлистов друзей, а ещё музыка, подобранная специально для двоих пользователей. Еще одна приятная деталь — SmartVoice поддерживает онлайн-звонки: Маруся легко позвонит любому пользователю из списка друзей ВКонтакте.
Сейчас колонка доступна в двух цветах: сером и белом, а в декабре в продаже появятся устройства красного и голубого цветов. SmartVoice с Марусей уже в продаже — её можно приобрести в магазинах партнёров: DNS, «Мегафон», «Ситилинк» и «Онлайн Трейд». Цена устройства — 3990 рублей. Бонус при покупке устройства — 3 бесплатных месяца подписки VK Combo.
Маруся — умный голосовой ассистент, разработанный в Mail.ru Group. Она помогает открывать новое, развлекает и берёт на себя часть ежедневных забот. Помощник подбирает музыку под настроение, находит интересные подкасты и аудиокниги, рассказывает интересные факты и отвечает на самые разные вопросы. С детьми Маруся играет в развивающие игры, убаюкивает их сказками, помогает считать и учить английский. Ей можно с лёгкостью доверить будничные дела — Маруся управляет умным домом, напоминает о важном, ведёт список покупок и многое другое. Prestigio — международный бренд потребительской электроники для дома, образования и бизнеса. Продукция компании успешно продается в 30 странах мира, и за годы существования было реализовано более 25 миллионов устройств.