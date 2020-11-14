00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 14 ноября
«Черный принц» пошел на дно, кровь поделили на группы, а Париж и Лондон соединили тоннелем.
Диабет — это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин.
По оценкам ООН, в 2014 году диабетом страдали 422 миллиона взрослых во всем мире по сравнению с 108 миллионами в 1980 году. Глобальный уровень заболеваемости диабетом почти удвоился с 1980 года, увеличившись с 4,7% до 8,5% среди взрослого населения. В 2012 году диабет стал причиной 1,5 миллиона смертельных случаев.
Чтобы напомнить о проблеме, по инициативе ООН, начиная с 1991 года, отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. Врачи напоминают, что диабет второго типа часто является результатом избыточного веса и отсутствия физической активности.
Легендарный британский фрегат «Принц» перевозил груз теплой одежды для британских солдат, участвовавших в Крымской войне. 14 ноября 1854 года во время сильнейшего шторма у берегов Балаклавы корабль не успел «спрятаться» в бухте, разбился о скалы и пошел на дно. Из 150 человек на борту выжили только шестеро.
14 ноября 1901 года венский врач Карл Ландштейнер предложил разделить все образцы крови на три группы: А, В и 0. Деление зависит от наличия специфических групп углеводов и белков в мембранах эритроцитов. Этой системой в прикладной медицине пользуются до сих пор, хотя ученые открыли еще как минимум 35 систем, по которым можно различать и систематизировать кровь.
14 ноября 1907 года родилась знаменитая шведская детская писательница Астрид Линдгрен, автор книг о Малыше и Карлсоне, Пеппи Длинныйчулок, братьях Львиное сердце, мальчике Эмиле и многих других.
Ее персонажи отличаются глубиной и реалистичностью, а их приключения описаны с искрометным юмором и мягкой иронией. В середине ХХ века это было необычно, ведь многие детские писатели идеализировали своих маленьких героев.
14 ноября 1994 года открылось движение между Парижем и Лондоном через Евротоннель под
Протяженность тоннеля под