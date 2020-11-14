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00:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 14 ноября

«Черный принц» пошел на дно, кровь поделили на группы, а Париж и Лондон соединили тоннелем.

Источник: AP 2020

Всемирный день борьбы с диабетом

Диабет — это серьезное хроническое заболевание, которое развивается, когда поджелудочная железа не вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать выработанный им инсулин.

По оценкам ООН, в 2014 году диабетом страдали 422 миллиона взрослых во всем мире по сравнению с 108 миллионами в 1980 году. Глобальный уровень заболеваемости диабетом почти удвоился с 1980 года, увеличившись с 4,7% до 8,5% среди взрослого населения. В 2012 году диабет стал причиной 1,5 миллиона смертельных случаев.

Чтобы напомнить о проблеме, по инициативе ООН, начиная с 1991 года, отмечают Всемирный день борьбы с диабетом. Врачи напоминают, что диабет второго типа часто является результатом избыточного веса и отсутствия физической активности.

Гибель «Черного принца»

Легендарный британский фрегат «Принц» перевозил груз теплой одежды для британских солдат, участвовавших в Крымской войне. 14 ноября 1854 года во время сильнейшего шторма у берегов Балаклавы корабль не успел «спрятаться» в бухте, разбился о скалы и пошел на дно. Из 150 человек на борту выжили только шестеро.

Журналисты нарекли корабль «Черным принцем», а искатели сокровищ уже 150 лет пытаются найти золото, которое якобы перевозил фрегат. Удалось найти всего несколько золотых пуговиц и монет.
Источник: Fadi/CC BY-SA 3.0 DE

Кровь поделили на группы

14 ноября 1901 года венский врач Карл Ландштейнер предложил разделить все образцы крови на три группы: А, В и 0. Деление зависит от наличия специфических групп углеводов и белков в мембранах эритроцитов. Этой системой в прикладной медицине пользуются до сих пор, хотя ученые открыли еще как минимум 35 систем, по которым можно различать и систематизировать кровь.

Родилась Астрид Линдгрен

14 ноября 1907 года родилась знаменитая шведская детская писательница Астрид Линдгрен, автор книг о Малыше и Карлсоне, Пеппи Длинныйчулок, братьях Львиное сердце, мальчике Эмиле и многих других.

Книги Линдгрен стали своего рода сенсацией: писательница умела очень тонко и правдиво описывать детские характеры.

Ее персонажи отличаются глубиной и реалистичностью, а их приключения описаны с искрометным юмором и мягкой иронией. В середине ХХ века это было необычно, ведь многие детские писатели идеализировали своих маленьких героев.

Источник: AP 2020

Открылось движение между Парижем и Лондоном под Ла-Маншем

14 ноября 1994 года открылось движение между Парижем и Лондоном через Евротоннель под Ла-Маншем. Сам тоннель, что интересно, задумали построить еще в конце XVIII века, после Второй мировой войны начали разрабатывать план строительства, а непосредственно приступили к нему в 1987 году. 6 мая 1994 года Евротоннель был торжественно открыт королевой Великобритании Елизаветой II и президентом Франции Франсуа Миттераном.

Протяженность тоннеля под Ла-Маншем составляет 51 км. Из них 39 проходят непосредственно под проливом. Поезда, соединяющие две столицы, находятся в тоннеле от 20 до 35 минут.

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