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17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пограничники задержали медведя, который прорвался из США в Канаду

Он не один мечтает об эмиграции.

Канадское агентство пограничной службы остановило небольшого черного медведя, который «нелегально» пересек пункт пропуска из США в Канаду.

«Путешественник имел уважительную причину для въезда, но у него не было с собой проездных документов», — пошутили служащие под фотографией мишки в соцсети.

«После решительной попытки с его стороны пересечь границу наши офицеры быстро задержали нарушителя и передали на зимовку обществу Smithers' Northern Lights Wildlife», — добавили офицеры.

Smithers' Northern Lights Wildlife — канадский заповедник в Британской Колумбии, в котором заботятся об осиротевших или раненых диких животных.

Сообщение о нелегале породило волну шуток в американских соцсетях. Пользователи шутят, что медведю надоело наблюдать за президентской гонкой, поэтому он и решил скрыться в Канаде. Дело в том, что пока в США подсчитывают результаты выборов, в Сети возросли поисковые запросы «как переехать в Канаду», пишет Newsweek.

«Он наблюдал за выборами столько, сколько мог», — пошутил один из пользователей. «Даже дикая природа хочет бежать из США в Канаду», — добавил второй.

Анна Лысенко

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