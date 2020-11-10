00:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 10 ноября
Битва при Варне, переименование Сталинграда в Волгоград, присуждение Нобелевской премии по литературе Бунину и другие события этого дня.
Битва при Варне — сражение, произошедшее 10 ноября 1444 года между объединённой армией венгерских и польских крестоносцев и армией Османской империи у города Варна. Битва стала завершением крестового похода на Варну венгерского и польского короля Владислава, получившего в историографии прозвище Варненчик. Несмотря на троекратный перевес сил у османов, упорная битва могла окончиться в пользу крестоносцев. Однако Владислав решил лично убить Мурада, ринулся в атаку и погиб в бою. В результате крестоносцы потерпели полное поражение, а позиции османов на Балканском полуострове укрепились.
10 ноября 1933 года стало известно, что писатель Иван Бунин стал первым русским литератором, удостоенным Нобелевской премии. Выдвижению Бунина поспособствовал прозаик Марк Алданов. В 1922 году он обратился к известному французскому писателю Ромену Роллану, и тот внес его в список на соискание премии. Правда, в первый раз кандидатуру Ивана Бунина комитет не выбрал, и почетную награду писатель получил только через десять лет.
Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнанник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня лично и мои произведения, сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе.
«В мире должны существовать области полнейшей независимости. Несомненно, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философских и религиозных верований. Но есть нечто незыблемое, всех нас объединяющее: свобода мысли и совести, то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно, — она для него догмат, аксиома», — сказал Бунин в своей «Нобелевской речи».
10 ноября 1961 года Сталинград был переименован, с этого дня начинается новейшая история города на Волге. В этот день вышел Указ Президиума верховного совета РСФСР «О переименовании Сталинградской области в Волгоградскую область и города Сталинграда в город Волгоград». Такое решение, как было указано, принято было принято ЦК КПСС «по просьбе трудящихся».
10 ноября 1983 года калифорнийский студент Фред Коэн успешно завершил курсовую работу по созданию прототипа первого компьютерного вируса — программы, которая была способна к саморазмножению и распространению по сетям. На следующий год Коэн написал работу, в которой не только предвосхитил опасности распространения вирусов по компьютерным сетям, но и рассказал о возможности создания антивирусных программ. Вирусы могут повредить или полностью уничтожить все файлы и данные пользователя, а также операционную систему в целом.
Великий немецкий реформатор Мартин Лютер родился 10 ноября 1483 года в городе Айслебене. Учился в Эрфуртском университете и в 1505 году получил степень магистра искусств. По желанию своего отца начал осваивать профессию адвоката. Но
По данным открытых источников, «АиФ», «Комсомольской правды», «РИА Новостей»