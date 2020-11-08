11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейросети улучшили кадры морского боя 1944 года
Известное видео в лучшем качестве.
Документальные кадры морского сражения в Тихом океане времен Второй мировой войны улучшили с помощью искусственного интеллекта.
Лаборатория Neural Networks and Deep Learning подавила шум и увеличила количество кадров до 60 в секунду.
В фильме показан ряд разных событий 1944 года на Тихоокеанском театре военных действий: полет истребителей, задержание и обыск японского моряка. Самые впечатляющие кадры показывают с высоты птичьего полета, как в корабль попадает несколько торпед, после чего он идет ко дну.
Ранее в Neural Networks and Deep Learning улучшили кадры испытания ядерной бомбы на атолле Бикини.
Анна Лысенко