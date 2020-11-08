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11:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Нейросети улучшили кадры морского боя 1944 года

Известное видео в лучшем качестве.

Документальные кадры морского сражения в Тихом океане времен Второй мировой войны улучшили с помощью искусственного интеллекта.

Лаборатория Neural Networks and Deep Learning подавила шум и увеличила количество кадров до 60 в секунду.

Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме показан ряд разных событий 1944 года на Тихоокеанском театре военных действий: полет истребителей, задержание и обыск японского моряка. Самые впечатляющие кадры показывают с высоты птичьего полета, как в корабль попадает несколько торпед, после чего он идет ко дну.

Ранее в Neural Networks and Deep Learning улучшили кадры испытания ядерной бомбы на атолле Бикини.

Анна Лысенко

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