12:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые разгадали загадку светящегося камня
Теперь такие минералы можно будет синтезировать в лаборатории.
Исследователям наконец удалось разгадать загадку минерала гакманита, который уже больше 120 лет озадачивает ученых свойством светиться в темноте.
Гакманит — это разновидность содалита, известная благодаря тенебресценции (способности терять и медленно возвращать свой цвет). В темноте минерал может светиться розовым, малиновым, белым или фиолетовым, а при ярком свете становится
Камень возвращает свой цвет и свечение после долгого пребывания в темноте или под воздействием коротковолнового ультрафиолета. Лучший гакманит добывают в Бразилии, а в России он встречается на Кольском полуострове в Хибинских горах.
Гакманит был впервые обнаружен в Гренландии в 1896 году. С тех пор ученые пытались разгадать загадку уникального свойства камня. Наконец международной группе химиков, минералогов, геологов, физиков и других ученых под эгидой Университета Турку в Финляндии удалось понять точную природу уникальной реакции. Их работа опубликована в журнале Chemistry of Materials.
Исследователи изучали образцы гакманита из Гренландии, Канады, Афганистана и Пакистана. Они пришли к выводу, что свечение обеспечивается переносом электронов титана, который входит в состав минерала. Однако самого титана недостаточно. Необходимо еще правильное соотношение серы, калия и железа. Тонкое взаимодействие этих элементов и порождает люминесценцию.
Используя это открытие, исследователи смогут создать синтетические материалы с аналогичными свойствами. Они будут светиться в темноте без
Анна Лысенко