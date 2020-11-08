17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые описали «законы привлекательности» для пищи
Симметрия и естественность подсознательно заставляют нас воспринимать еду как более полезную.
Красивая еда кажется людям не только вкусной, но и более здоровой, чем та, которая имеет невзрачный вид.
Исследователь Линда Хаген из Университета Южной Калифорнии в своей работе, опубликованной в Journal of Marketing, доказала это экспериментально и даже описала «законы», заставляющие еду казаться привлекательнее и полезнее.
Участников эксперимента просили оценить тосты с авокадо. Одни бутерброды были оформлены со вкусом, другие выглядели неаппетитно. Ингредиенты и цена блюд были идентичными, о чем участников поставили в известность.
По итогам опроса оказалось, что красивые тосты с авокадо показались участникам более полезными, чем некрасивые. Такие же результаты были получены в ходе экспериментов с другими продуктами.
Однако Хаген заметила, что не вся «красивая» пища кажется людям полезной. Этот эффект возникает только в случае использования законов классической эстетики. Самый важный из них — симметрия. Она широко встречается в природе и ассоциируется у человека с порядком и гармонией. Симметрия подсознательно заставляет людей воспринимать пищу как более «естественную», а значит, «здоровую» и «менее калорийную».
Все эти субъективные оценки влияют на поведение потребителей, установила Хаген. Например, люди были готовы платить значительно больше за красивый перец, чем за невзрачный, даже если они одного сорта и выросли на одной грядке.
В то же время каноны красоты так называемой экспрессивной эстетики, которая не ориентирована на естественность, не имеют такого эффекта. Например, если еду нарежут в форме забавных фигурок или соорудят блюдо в виде необычной асимметричной фигуры, оно не будет казаться более полезным.
Анна Лысенко