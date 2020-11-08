Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
12Толпа устроила погромы во время протестов в Филадельфии
17:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые описали «законы привлекательности» для пищи

Симметрия и естественность подсознательно заставляют нас воспринимать еду как более полезную.

Источник: AP 2020
Читайте также
Ученые обнаружили у россиян зимнюю пищевую зависимость

Красивая еда кажется людям не только вкусной, но и более здоровой, чем та, которая имеет невзрачный вид.

Исследователь Линда Хаген из Университета Южной Калифорнии в своей работе, опубликованной в Journal of Marketing, доказала это экспериментально и даже описала «законы», заставляющие еду казаться привлекательнее и полезнее.

Участников эксперимента просили оценить тосты с авокадо. Одни бутерброды были оформлены со вкусом, другие выглядели неаппетитно. Ингредиенты и цена блюд были идентичными, о чем участников поставили в известность.

По итогам опроса оказалось, что красивые тосты с авокадо показались участникам более полезными, чем некрасивые. Такие же результаты были получены в ходе экспериментов с другими продуктами.

Читайте также
Ученые назвали правильный способ готовить рис

Однако Хаген заметила, что не вся «красивая» пища кажется людям полезной. Этот эффект возникает только в случае использования законов классической эстетики. Самый важный из них — симметрия. Она широко встречается в природе и ассоциируется у человека с порядком и гармонией. Симметрия подсознательно заставляет людей воспринимать пищу как более «естественную», а значит, «здоровую» и «менее калорийную».

Все эти субъективные оценки влияют на поведение потребителей, установила Хаген. Например, люди были готовы платить значительно больше за красивый перец, чем за невзрачный, даже если они одного сорта и выросли на одной грядке.

В то же время каноны красоты так называемой экспрессивной эстетики, которая не ориентирована на естественность, не имеют такого эффекта. Например, если еду нарежут в форме забавных фигурок или соорудят блюдо в виде необычной асимметричной фигуры, оно не будет казаться более полезным.

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Помощник Трампа призвал его признать поражение на выборах
Дзюба не будет вызван в сборную России из-за скандального видео
Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому
Ученый назвал условие завершения эпидемии COVID-19 в России
Россия выиграла у Чехии и стала обладателем Кубка Карьяла
Блогер из Таиланда показала, что стоит за идеальными селфи
Авто
Тест-драйв нового Kia Mohave — хорош ли флагман? Рамный внедорожник Kia серьёзно обновился, а мы выяснили, стоит ли он своих денег
Кино
60 лет Олегу Меньшикову: самые эффектные роли артиста в кино От вечного студента и кавказского пленника до Фандорина и Живаго — в честь юбилея одного из самых харизматичных актеров России вспоминаем его впечатляющие кинообразы
Новости партнеров
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Советский ученый скрестил человека с гориллой: к чему это привело
Дети
Поклонники восхищаются новым фото Сергея Лазарева и его сына В сети уверены, что Никита растет очень красивым мальчиком
Новости партнеров
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Инцидент в Крыму: корабль НАТО атаковал российские комплексы С-400
Признаки того, что вы уже незаметно переболели коронавирусом
Войска НАТО атаковали Крым
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь