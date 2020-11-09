13:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядят диснеевские герои на самоизоляции (фото)
И в сказочном мире это выглядит довольно скучно.
Иллюстратор Андхика Муксин из Джакарты уже давно прославился в соцсетях благодаря своему забавному и вполне жизненному видению диснеевских персонажей. Принцесс, принцев и злодеев он изображает без прикрас, зато с простыми человеческими эмоциями и мимикой.
В этом году главной темой работ художника стал, конечно же, карантин. Муксин показал принцесс, поедающих пиццу перед ноутбуком, встречи мультгероев в
Кстати, ранее французская художница Линда Будебала также пофантазировала, чем занимаются известные персонажи мультфильмов, сидя дома
Екатерина Гура