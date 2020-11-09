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17:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

Толстую черепаху из британского океанариума посадили на диету

Как и многие люди, вес она набрала во время карантина.

Гигантская морская черепаха Кэмми из океанариума The SeaLife в Манчестере удивила сотрудников своими пышными формами. Два раза в год все обитатели центра проходят плановую проверку здоровья, в том числе и взвешивание.

После такой процедуры выяснилось, что за полгода карантина, когда океанариум был закрыт для посетителей и животные скучали в одиночестве, Кэмми заметно поправилась. Ее выдали не только цифры на весах, но и появившиеся на шее жировые складки.

Сотрудники центра пристыдили любительницу покушать и посадили ее на строгую диету, состоящую преимущественно из брокколи, листьев капусты и салата. Кроме того, черепаху заставили заниматься физическими упражнениями — еду она должна добывать сама из разных труднодоступных мест, куда ее специально прячут.

По словам работников The SeaLife, Кэмми, как и другие ее сородичи, отличается отменным аппетитом. Она не только регулярно съедает все, что ей дают на обед и ужин, но и пытается проглотить все, что встречается ей в аквариуме, пишет Shropshire Star.

Екатерина Гура

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