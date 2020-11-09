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18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралиец стал миллионером, купив по ошибке два одинаковых билета лото

Об этом ему рассказали организаторы.

Источник: Reuters

Житель Мельбурна, пожелавший остаться неизвестным, по счастливой случайности стал миллионером, выиграв в лотерею два миллиона австралийских долларов (около 112 миллионов рублей).

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О своем выигрыше он узнал по телефону, когда с ним связались организаторы лотереи. Оказалось, что мужчина купил онлайн два билета с одинаковыми комбинациями цифр и забыл их проверить после розыгрыша. Не дождавшись победителя, организаторы сами связались с мужчиной, который в это время ехал на работу. Они сообщили ему, что его комбинация стала выигрышной и составила один миллион долларов, но поскольку он купил сразу два билета, то сумма будет удвоена, пишет 9news.

Победитель признался, что не мог понять, о чем говорят представители лотереи, пока не проверил свою учетную запись. Оказалось, что по своей невнимательности он случайно купил два одинаковых билета, хотя всегда брал только один.

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