Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 10 ноябряБитва при Варне, переименование Сталинграда в Волгоград, присуждение Нобелевской премии по литературе Бунину и другие события этого дня
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
24Скончался легендарный сэр Шон Коннери
13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кондитер воссоздала сказки на пирогах

Удивительное мастерство.

Кондитер и дизайнер десертов Лиз Джой Мюррей из Лос-Анджелеса превращает торты, печенье и пирожные в настоящие произведения искусства.

Обладательница множества наград в своем ремесле воссоздает в пирогах сюжеты сказок, например, о Красной Шапочке или Русалочке.

Печеньям она придает форму платьев от кутюр, в которых знаменитости появляются на красных дорожках.

Все десерты при этом выглядят очень естественно и аппетитно. Лиз старается подбирать натуральные цвета и гармоничные формы для своих шедевров.

Сейчас Мюррей не только готовит пироги на заказ. По многочисленным заявкам девушка начала преподавать искусство оформления пирогов.

Анна Лысенко

Читайте также
Москва усилит ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
Умер российский тренер по фигурному катанию
Власти смогут принудительно отправлять работников на удаленку
Песков: пребывание турецких военных в Карабахе не предусмотрено
Ученые проверят сообщения о пролетевшем над США «огненном шаре»
Усмирить соседа: как борются за тишину в домах
Кино
«Щемит сердце»: Кудрявцева отреагировала на гибель соведущего Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Муж хочет, чтобы я заработала на его лечение 780
Не могу разобраться 640
У подруги проблемы с дочерью.... 577
Давайте обсудим 433
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь