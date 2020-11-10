13:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кондитер воссоздала сказки на пирогах
Удивительное мастерство.
Кондитер и дизайнер десертов Лиз Джой Мюррей из
Обладательница множества наград в своем ремесле воссоздает в пирогах сюжеты сказок, например, о Красной Шапочке или Русалочке.
Печеньям она придает форму платьев от кутюр, в которых знаменитости появляются на красных дорожках.
Все десерты при этом выглядят очень естественно и аппетитно. Лиз старается подбирать натуральные цвета и гармоничные формы для своих шедевров.
Сейчас Мюррей не только готовит пироги на заказ. По многочисленным заявкам девушка начала преподавать искусство оформления пирогов.
Анна Лысенко