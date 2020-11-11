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19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подо льдами Гренландии найдены следы древнего озера

Ученые полагают, что его возраст может составлять несколько сотен тысяч лет

Источник: Columbia University

Специалисты из Колумбийского университета, благодаря данным проекта NASA по разведке полярных регионов мира, обнаружили под толстым ледяным покровом Гренландии высохшее древнее озеро.

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Приборы зафиксировали скопление рыхлой массы из осадочных пород на глубине 1,8 км на северо-западе острова.

По словам ученых, когда озеро формировалось, регион был свободен ото льда, что может говорить о том, что находке уже более нескольких сотен тысяч лет.

Площадь древнего озера могла достигать 7100 квадратных километров, а его глубина оценивается в 50−250 метров.

Сейчас ученым предстоит придумать способ, как исследовать свою находку, ведь эти знания могут пролить свет на климатические изменения в прошлом и помочь подготовиться к возможным подобным переменам в будущем.

Напомним, в прошлом году исследователи обнаружили 56 ранее неисследованных озер под Гренландским ледяным щитом.

Екатерина Гура

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