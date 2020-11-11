19:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Подо льдами Гренландии найдены следы древнего озера
Ученые полагают, что его возраст может составлять несколько сотен тысяч лет
Специалисты из Колумбийского университета, благодаря данным проекта NASA по разведке полярных регионов мира, обнаружили под толстым ледяным покровом Гренландии высохшее древнее озеро.
Приборы зафиксировали скопление рыхлой массы из осадочных пород на глубине 1,8 км на
По словам ученых, когда озеро формировалось, регион был свободен ото льда, что может говорить о том, что находке уже более нескольких сотен тысяч лет.
Площадь древнего озера могла достигать 7100 квадратных километров, а его глубина оценивается в 50−250 метров.
Сейчас ученым предстоит придумать способ, как исследовать свою находку, ведь эти знания могут пролить свет на климатические изменения в прошлом и помочь подготовиться к возможным подобным переменам в будущем.
Напомним, в прошлом году исследователи обнаружили 56 ранее неисследованных озер под Гренландским ледяным щитом.
Екатерина Гура