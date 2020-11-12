Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 12 ноябряСиничкин день, первое фото Несси и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
1010 самых грязных рек России
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Снимки красных стен и советского метро победили в престижном конкурсе

Лучшие фотографии на тему цвета опубликованы в издании All About Photo.

25
фотографий
25
фотографий
25
фотографий

Журнал AAP Magazine представил 25 лучших снимков со всего мира, отобранных в рамках конкурса «Цвета».

Победу в номинации и награду в 500 долларов получил снимок нидерландского фотографа Пола Браунса, в котором доминирует красный цвет. Красочная фотография — часть проекта «Городские гобелены». Ребенок на фото — маленький сын фотографа, которого тот взял с собой на прогулку. Куртка мальчика удачно подчеркивает цветовую композицию кадра.

Читайте также
Определены самые смешные фото дикой природы

Второе место в конкурсе занял Форрест Уокер из США со своим проектом «In Living Color». На снимке ребенок играет с коробкой в городе Аккра, столице Ганы.

Третье место занял Франк Херфорт из Германии с проектом «Советское метро». На снимке одинокая пассажирка ждет поезда на станции «Выдубичи» в Киеве.

Всего в топ-25 попали работы фотографов из 11 стран и 3 континентов.

«Жизнь — это поток красок. Красный, синий, желтый и всевозможные их комбинации окружают нас повсюду», — говорят организаторы конкурса. В следующем номере журнала они представят молодые таланты со всего мира.

AAP Magazine регулярно приглашает профессиональных фотографов и любителей со всего мира делиться своими работами в печатном виде. Каждый выпуск посвящен определенной теме.

Анна Лысенко

Лавров заявил об отсутствии турецких наблюдателей в Карабахе
Москва ввела зеркальные санкции против ЕС из-за дела Навального
Мишустин продлил налоговые каникулы до конца года
Пашинян назвал абсолютным приоритетом признание Карабаха
Ученые нашли способ быстро очистить организм от алкоголя
Как две фальшивые бумаги перевернули судьбу принцессы Дианы
Авто
Каким получился обновленный Land Rover Discovery Внешне внедорожник почти не изменился, но линейка моторов теперь другая
Новости партнеров
Откуда не ждали: КПРФ выступили против выплат «детям войны»
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Gnezdo.ru
Опознана: названо имя девушки, летевшей с Котловым
Алсу показала своих детей неземной красоты
Великая королева Виктория: всё ли вы знаете о ней?
Пророчества Мессинга о России сбываются
Леди
Исхудавший Валерий Леонтьев напугал поклонников Как сейчас выглядит певец?
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь