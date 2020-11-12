14:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Снимки красных стен и советского метро победили в престижном конкурсе
Лучшие фотографии на тему цвета опубликованы в издании All About Photo.
Журнал AAP Magazine представил 25 лучших снимков со всего мира, отобранных в рамках конкурса «Цвета».
Победу в номинации и награду в 500 долларов получил снимок нидерландского фотографа Пола Браунса, в котором доминирует красный цвет. Красочная фотография — часть проекта «Городские гобелены». Ребенок на фото — маленький сын фотографа, которого тот взял с собой на прогулку. Куртка мальчика удачно подчеркивает цветовую композицию кадра.
Второе место в конкурсе занял Форрест Уокер из США со своим проектом «In Living Color». На снимке ребенок играет с коробкой в городе Аккра, столице Ганы.
Третье место занял Франк Херфорт из Германии с проектом «Советское метро». На снимке одинокая пассажирка ждет поезда на станции «Выдубичи» в Киеве.
Всего в топ-25 попали работы фотографов из 11 стран и 3 континентов.
«Жизнь — это поток красок. Красный, синий, желтый и всевозможные их комбинации окружают нас повсюду», — говорят организаторы конкурса. В следующем номере журнала они представят молодые таланты со всего мира.
AAP Magazine регулярно приглашает профессиональных фотографов и любителей со всего мира делиться своими работами в печатном виде. Каждый выпуск посвящен определенной теме.
Анна Лысенко