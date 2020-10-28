13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Определены самые смешные фото дикой природы
Жюри престижного конкурса объявило победителей.
Снимок дерзкой черепахи, показывающей фотографу «средний палец», признан победителем международного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards.
Фото недовольной черепахи Терри, плавающей у острова Леди Эллиот в австралийском Квинсленде, сделал фотограф Марк Фитцпатрик. В качестве главного приза фотограф получил камеру Nikon, трофей ручной работы из Танзании и путевку на сафари в заповедник
Приз зрительских симпатий получил Роланд Краниц за снимок суриката.
На конкурс в этом году пришло свыше 7 тысяч снимков, 44 из них попали в финал.
Премия Comedy Wildlife проводится совместно с благотворительной организацией Born Free Foundation, занимающейся сохранением дикой природы.
Екатерина Гура