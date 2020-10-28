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13:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Определены самые смешные фото дикой природы

Жюри престижного конкурса объявило победителей.

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16
фотографий
16
фотографий

Снимок дерзкой черепахи, показывающей фотографу «средний палец», признан победителем международного конкурса Comedy Wildlife Photography Awards.

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Фото недовольной черепахи Терри, плавающей у острова Леди Эллиот в австралийском Квинсленде, сделал фотограф Марк Фитцпатрик. В качестве главного приза фотограф получил камеру Nikon, трофей ручной работы из Танзании и путевку на сафари в заповедник Масаи-Мара в Кении.

Приз зрительских симпатий получил Роланд Краниц за снимок суриката.

На конкурс в этом году пришло свыше 7 тысяч снимков, 44 из них попали в финал.

Премия Comedy Wildlife проводится совместно с благотворительной организацией Born Free Foundation, занимающейся сохранением дикой природы.

Екатерина Гура

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