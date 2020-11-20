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День в истории: 20 ноябряОкончание стояния на Угре, начало Нюрнбергского процесса, запуск первого модуля Международной космической станции и другие памятные события
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00:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 20 ноября

Окончание стояния на Угре, начало Нюрнбергского процесса, запуск первого модуля Международной космической станции и другие памятные события этого дня.

Источник: ООН/Эскиндер Дебебе

Всемирный день ребенка

Ежегодно 20 ноября отмечается Всемирный день ребенка. Этот праздник рекомендовала ввести в практику всем странам Генеральная Ассамблея ООН в 1954 году. Организация Объединенных Наций советовала странам самостоятельно определить день празднования и предположила, что всеобщее празднование Всемирного дня ребенка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между нациями. А 20 ноября выбрали потому, что именно в этот день в 1959 году была принята Декларация прав ребенка, а в 1989 году — Конвенция о правах ребенка.

Праздник направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира. Обычно в этот день по всему миру проводят различные благотворительные мероприятия и акции. Праздник отмечают все, кто по роду своей деятельности так или иначе связан с педагогикой.

Окончание стояния на Угре

В этот день в 1480 году завершились военные действия между ханом Большой Орды Ахматом и великим князем Иваном III, получившие название «Стояние на Угре». Неоднократно ордынцы предпринимали попытки перейти через реку, однако русская армия на другом берегу пресекала их. Периодически вспыхивали перестрелки, но на серьезную атаку ни одна из сторон не решалась. В итоге оба войска разошлись, так и не вступив в бой. Считается, что именно эти события положило конец монголо-татарскому игу на Руси.

Начало Нюрнбергского процесса

20 ноября 1945 года в немецком городе Нюрнберг начался международный суд над руководителями нацистской Германии — Нюрнбергский процесс. Он проводился международным военным трибуналом в течение почти десяти месяцев. Изначально возможность его проведения обсуждалась еще в феврале 1945 года в ходе встречи Сталина, Черчилля и Рузвельта в Ялте.

Перед трибуналом предстали более 20 бывших руководителей нацистской Германии. В их числе не было Гитлера, Геббельса и Гиммлера, поскольку их смерть считалась точно доказанной. Однако среди обвиняемых заочно присутствовал Мартин Борман, потому что его смерть так и не была подтверждена. Двенадцать из них, включая Бормана, приговорили к смертной казни, троих — к пожизненному заключению, а еще четверо получили длительные тюремные сроки. Оправданы были лишь трое подсудимых.

Первое успешное переливание искусственной крови

В 1979 году в этот день ученые впервые в истории медицинской практики провели успешное переливание искусственной крови человеку. Знаменательное событие произошло во французском университете Пьера и Марии Кюри после проведения нескольких успешных опытов на лабораторных животных.

Источник: NASA

Запуск первого модуля МКС

Ровно 22 года назад в 9:40 утра по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-К» с первым модулем Международной космической станции (МКС). Модель получила название «Заря». Она был изготовлена в России, однако является американским блоком станции, поскольку строительство было финансировано США.

На околоземной орбите началось строительство нового космического комплекса. Через 15 дней после успешного запуска к «Заре» в рамках полета шаттла «Эндевор» был присоединен первый американский модуль «Юнити». В течение трех выходов в открытый космос «Юнити» был подключен к системам электропитания и коммуникации «Зари», смонтировано внешнее оборудование.

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