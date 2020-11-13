13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Житель Турции согрел замерзшего голубя феном
Видео доброго поступка стало вирусным в соцсетях.
Житель Стамбула растрогал Сеть своей попыткой помочь намокшему и замерзшему голубю, который приземлился у мужчины на балконе.
Сабахаттин Йилмаз заметил страдающую птицу и решил согреть ее феном. Он обдувал голубя теплым воздухом около 15 минут, сообщает DHA.
«После того, как я его прогрел, ему стало лучше. Я дал ему немного птичьего корма», — рассказал мужчина.
Сабахаттин подумал, что теперь птица улетит, но голубь просидел на балконе еще
Забавную сцену в районе Султангази заметили прохожие и опубликовали ролик в соцсетях, после чего видео мгновенно стало вирусным.
Анна Лысенко