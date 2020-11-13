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13:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Житель Турции согрел замерзшего голубя феном

Видео доброго поступка стало вирусным в соцсетях.

Житель Стамбула растрогал Сеть своей попыткой помочь намокшему и замерзшему голубю, который приземлился у мужчины на балконе.

Сабахаттин Йилмаз заметил страдающую птицу и решил согреть ее феном. Он обдувал голубя теплым воздухом около 15 минут, сообщает DHA.

Во время загрузки произошла ошибка.

«После того, как я его прогрел, ему стало лучше. Я дал ему немного птичьего корма», — рассказал мужчина.

Сабахаттин подумал, что теперь птица улетит, но голубь просидел на балконе еще какое-то время. Йилмаз снова включил фен и дал гостю еще немного семян. Вскоре птица окончательно пришла в себя и улетела.

Забавную сцену в районе Султангази заметили прохожие и опубликовали ролик в соцсетях, после чего видео мгновенно стало вирусным.

Анна Лысенко

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