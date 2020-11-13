13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: что вы знаете о сосисках
13 ноября отмечают день рождения сосиски. Именно в этот день в 1805 году венский мясник Иоганн Ланер предложил своим покупателям новый мясной продукт.
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13 ноября отмечают день рождения сосиски. Именно в этот день в 1805 году венский мясник Иоганн Ланер предложил своим покупателям новый мясной продукт.
Пройдите наш тест и проверьте, сможете ли вы отличить правду о сосисках от небылицы.