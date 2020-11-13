Под ледником в Гренландии может протекать гигантская река

Международная группа ученых из Японии, Норвегии и Нидерландов выдвинула теорию о том, что под ледником Петермана в северо-западной части Гренландии может находиться огромная река из талых вод протяженностью не менее тысячи километров. Специалисты полагают, что воды этой реки должны впадать в Северный Ледовитый океан в районе фьорда Петермана.
Такое предположение ученых основано на изучении снимков ледников и климатической модели SICOPOLIS, которая позволяет понять механизмы существования ледовых щитов в приполярных регионах Земли.
Пока сложно говорить о существовании подземной реки наверняка. Сейчас ученым предстоит сделать и изучить детальные спутниковые и радарные снимки этого района, чтобы найти более убедительные доказательства, сообщается в журнале The Cryosphere.
Напомним, что недавно специалисты из Колумбийского университета обнаружили подо льдами Гренландии древнее высохшее озеро.