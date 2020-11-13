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17:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под ледником в Гренландии может протекать гигантская река

По предположениям ученых, ее длина составляет не менее тысячи километров.

Международная группа ученых из Японии, Норвегии и Нидерландов выдвинула теорию о том, что под ледником Петермана в северо-западной части Гренландии может находиться огромная река из талых вод протяженностью не менее тысячи километров. Специалисты полагают, что воды этой реки должны впадать в Северный Ледовитый океан в районе фьорда Петермана.

Такое предположение ученых основано на изучении снимков ледников и климатической модели SICOPOLIS, которая позволяет понять механизмы существования ледовых щитов в приполярных регионах Земли.

Пока сложно говорить о существовании подземной реки наверняка. Сейчас ученым предстоит сделать и изучить детальные спутниковые и радарные снимки этого района, чтобы найти более убедительные доказательства, сообщается в журнале The Cryosphere.

Напомним, что недавно специалисты из Колумбийского университета обнаружили подо льдами Гренландии древнее высохшее озеро.

Екатерина Гура

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