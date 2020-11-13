Агрессивный индюк терроризирует жителей американского города

Жители одного из районов города Бостон пожаловались на агрессивного индюка по имени Оскар, который вот уже несколько недель держит в страхе всю округу. Жалобы на птицу они направили в департамент по надзору за животными, а заодно и журналистам местного телеканала 7News Boston WHDH.
Как рассказали жертвы нападения, индюк бродит по району уже давно. Поначалу он был спокойным и не доставлял хлопот окружающим, но со временем его характер начал портиться, и Оскар (так его прозвали местные жители) начал буквально охотиться на людей и больно их щипать.
Одной из последних жертв индюка стала женщина по имени Лиз Пулетт. Они с мужем шли по улице, когда им навстречу побежал Оскар. Американке пришлось отбиваться от злой птицы дамской сумочкой, но индюк все равно оставил на ее ноге царапины и синяки.
Пока сотрудники по контролю над животными на жалобу местных жителей не отреагировали, а потому последним приходится ходить по улицам с оглядкой и отбиваться от крылатого хулигана всем, что попадется под руку.