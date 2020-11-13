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19:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

Агрессивный индюк терроризирует жителей американского города

По словам жителей города, раньше птица была намного спокойнее.

Жители одного из районов города Бостон пожаловались на агрессивного индюка по имени Оскар, который вот уже несколько недель держит в страхе всю округу. Жалобы на птицу они направили в департамент по надзору за животными, а заодно и журналистам местного телеканала 7News Boston WHDH.

Как рассказали жертвы нападения, индюк бродит по району уже давно. Поначалу он был спокойным и не доставлял хлопот окружающим, но со временем его характер начал портиться, и Оскар (так его прозвали местные жители) начал буквально охотиться на людей и больно их щипать.

Одной из последних жертв индюка стала женщина по имени Лиз Пулетт. Они с мужем шли по улице, когда им навстречу побежал Оскар. Американке пришлось отбиваться от злой птицы дамской сумочкой, но индюк все равно оставил на ее ноге царапины и синяки.

Пока сотрудники по контролю над животными на жалобу местных жителей не отреагировали, а потому последним приходится ходить по улицам с оглядкой и отбиваться от крылатого хулигана всем, что попадется под руку.

Екатерина Гура

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