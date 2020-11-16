November 14, 2020
12:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Моряки в Мексике во время наводнения спасли собаку (видео)
Ролик стал вирусным в соцсетях.
Ураган «Эта», обрушившийся на Мексику в ноябре, привел к сильному наводнению в южном штате Табаско. На помощь местным жителям отправилась, в том числе, и команда военных моряков, которая стала героем вирусного видео.
В ролике, опубликованном на их официальной странице в Facebook, можно увидеть, как моряки спасают испуганного лабрадора, стоящего на задних лапах в воде и пытающегося не утонуть. Военные вытащили собаку из воды, и та в ответ начала активно вилять хвостом.
На это видео обратил внимание местный житель Иван Эрнандес. Он поблагодарил спасателей за геройский поступок, попросил всех неравнодушных жертвовать деньги местному приюту для животных, а также показал продолжение ролика — в нем спасенного лабрадора на руках несут в безопасное место.
Позже в соцсетях появились комментарии о том, что собака хоть и испугана, но здорова, накормлена и высушена. Сейчас волонтеры занимаются поисками ее хозяев, пишет Metro.
Екатерина Гура