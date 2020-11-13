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13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

10 добрых дел, которые спасли 2020 год

Пока в мире есть такие люди, для человечества еще не все потеряно.

Високосный 2020 год полностью оправдал свою «плохую» репутацию. В соцсетях то и дело появляются флешмобы на тему того, что «хуже уже быть не может». Однако этот год пандемии, катаклизмов и революций показал и настоящих людей с большой буквы. Во всемирный день доброты, который ежегодно отмечается 13 ноября, мы решили вспомнить самые прекрасные поступки, которые совершали люди по всему миру в этом году.

Спасение австралийских коал

2020 год начался не с мировой пандемии коронавируса, а с разрушительных и масштабных лесных пожаров в Австралии, в результате которых, по приблизительным оценкам, погибло более 1 миллиарда животных. Особенно сильно пострадала популяция коал, которых и начали спасать всем миром.

Источник: AP 2020

Австралийцы выезжали на место пожаров и подбирали раненых животных, которых затем лечили в специальных центрах реабилитации. Знаменитости и компании устраивали благотворительные акции по сбору средств на помощь животным, а гитарист Queen Брайан Мэй даже сыграл для коал персональный концерт. Особенно отличился 6-летний Оуэн Колли из США. Мальчик лепил глиняные фигурки коал и продавал их через интернет. Таким образом он смог собрать 250 тысяч долларов, которые передал для пострадавших животных.

Британский пенсионер собрал более 30 миллионов фунтов стерлингов для медиков

После того, как мир охватила пандемия коронавируса, стало понятно, что даже самые развитые страны и системы были не готовы к такому вызову. Недостаток персонала, больниц, оборудования и знаний привели к панике и коллапсу. Однако в этот момент нашлись люди, которые решили не опускать рук и действовать.

Источник: AP 2020

Весь мир облетела история 100-летнего ветерана из Великобритании по имени Томас Мур. Он организовал благотворительную акцию, в результате которой собрал более 30 миллионов фунтов стерлингов для медиков и волонтеров, работающих с коронавирусными больными. Кстати, королева Великобритании Елизавета II за такие заслуги даже пожаловала ветерану рыцарский титул.

98-летняя россиянка собрала 600 тысяч рублей помощи врачам

Пример Томаса Мура оказался показательным. Собрать деньги на помощь отечественным врачам решила и 98-летняя жительница Петербурга Зинаида Корнева. Она организовала благотворительную акцию и начала публиковать ролики, в которых рассказывала о пережитом во время войны, когда она служила зенитчицей-наводчицей. Всего за три дня с начала публикаций петербурженке удалось собрать больше 600 тысяч рублей.

Американская школьница вместе со своим пони навещала пожилых людей

11-летняя школьница Джорджа Боллер из американского города Беатрис во время пандемии решила поддержать пожилых людей из местного дома престарелых, из-за карантина оказавшихся в одиночестве. Девочка стала навещать стариков вместе со своим пони по кличке Арахис. Помимо этого, Джорджа ежегодно собирает для пенсионеров подарки к рождественским праздникам.

Мишленовский ресторан в Германии стал готовить еду для бездомных

После того, как в Германии из-за пандемии были закрыты рестораны и кафе, некоторые из них не прекратили свою работу, а направили силы на благотворительность. К таким относится и мишленовский ресторан Ox & Klee, расположенный в Кельне. После того, как заведение закрыло двери для посетителей, его руководство объединилось с благотворительным фондом «Друзья кельнских улиц и их жителей», и именитые повара стали готовить бесплатные обеды для городских бездомных.

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Организованный досуг для обитателей зоопарков

Пандемия и локдаун негативно сказались не только на людях, но и животных. Когда зоопарки и океанариумы закрылись, местные обитатель начали сильно грустить и даже болеть из-за отсутствия посетителей. Волонтерам пришлось срочно придумывать развлекательные программы для животных, чтобы поднять им настроение.

Источник: AFP 2020

Например, в Канзас-Сити (США) пингвинам из местного зоопарка устроили персональную экскурсию по музею искусств, а пингвины и морской лев из чикагского Shedd Aquarium начали выходить на прогулки по своему океанариуму. А вот в Японии сотрудники океанариума Sumida Aquarium начали развлекать морских угрей, устраивая им видеозвонки с посетителями.

Житель Мексики спас от урагана 300 бездомных животных

Невероятной добротой к животным отличился и мексиканец Рикардо Пиментель, который во время мощного урагана Дельта, обрушившегося в октябре на Мексику и США, забрал к себе домой более 300 бездомных собак и кошек.

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Все животные являются жителями приюта, который оказался не готов к такому удару стихии, потому ураган они переживали все вместе в большом доме Рикардо. После того, как опасность миновала, животные вернулись в приют, а мексиканец объявил сбор средств на восстановление и укрепления вольеров.

Семья из Лондона строит огромную коралловую ферму на Сейшелах

Глобальной помощью природе занялись супруги Каролина и Барри Сэт из Лондона, которые вместе с двумя дочерьми переехали на остров Муайен на Сейшелы и занялись планировкой строительства большой наземной коралловой фермы, чтобы с ее помощью заселить местный подводный риф, практически полностью исчезнувший из-за изменения климата и деятельности человека. Деньги на свой проект супруги собрали, продав недвижимость в Лондоне, а также с помощью пожертвований единомышленников.

На Шри-Ланке спасли 120 черных дельфинов, выбросившихся на берег

В ноябре на берег в городе Панадура на Шри-Ланке выбросились 120 черных дельфинов, известных как гринды. Военные, спасатели и просто неравнодушные люди организовали масштабную спасательную операцию, длившуюся весь вечер и ночь.

Источник: Reuters

К сожалению, двое дельфинов погибли, зато остальных общими усилиями удалось спасти. В итоге совместными усилиями обратно в море удалось вернуть живыми и невредимыми 118 дельфинов.

Кстати не менее героический поступок совершил в октябре сотрудник МЧС из Хабаровского края Алексей Парамонов. Он в одиночку грел и оберегал от хищников двух белух с детенышем, которые из-за отлива застряли на берегу. С приливом животные смогли самостоятельно вернуться в море.

Жан-Клод Ван Дамм спас щенка чихуахуа от смерти

Актер Жан-Клод Ван Дамм тоже отличился добрым делом. Он помог спасти трехмесячного щенка чихуахуа по кличке Рая от неминуемой смерти.

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Из-за проблем с документами малышку по законам Норвегии должны были усыпить. Актер увидел пост о помощи, который оставил в интернете владелец Раи, и подключил свой авторитет и огромную армию поклонников. Благодаря стараниям актера, власти Норвегии согласились сделать исключение и не усыплять щенка. Эта история получила широкий резонанс, а Ван Дамм был назван героем, ведь каждая жизнь имеет большое значение.

Екатерина Гура

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