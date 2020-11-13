13:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
10 добрых дел, которые спасли 2020 год
Пока в мире есть такие люди, для человечества еще не все потеряно.
2020 год начался не с мировой пандемии коронавируса, а с разрушительных и масштабных лесных пожаров в Австралии, в результате которых, по приблизительным оценкам, погибло более 1 миллиарда животных. Особенно сильно пострадала популяция коал, которых и начали спасать всем миром.
Австралийцы выезжали на место пожаров и подбирали раненых животных, которых затем лечили в специальных центрах реабилитации. Знаменитости и компании устраивали благотворительные акции по сбору средств на помощь животным, а гитарист Queen Брайан Мэй даже сыграл для коал персональный концерт. Особенно отличился 6-летний Оуэн Колли из США. Мальчик лепил глиняные фигурки коал и продавал их через интернет. Таким образом он смог собрать 250 тысяч долларов, которые передал для пострадавших животных.
После того, как мир охватила пандемия коронавируса, стало понятно, что даже самые развитые страны и системы были не готовы к такому вызову. Недостаток персонала, больниц, оборудования и знаний привели к панике и коллапсу. Однако в этот момент нашлись люди, которые решили не опускать рук и действовать.
Весь мир облетела история 100-летнего ветерана из Великобритании по имени Томас Мур. Он организовал благотворительную акцию, в результате которой собрал более 30 миллионов фунтов стерлингов для медиков и волонтеров, работающих с коронавирусными больными. Кстати, королева Великобритании Елизавета II за такие заслуги даже пожаловала ветерану рыцарский титул.
Пример Томаса Мура оказался показательным. Собрать деньги на помощь отечественным врачам решила и 98-летняя жительница Петербурга Зинаида Корнева. Она организовала благотворительную акцию и начала публиковать ролики, в которых рассказывала о пережитом во время войны, когда она служила
11-летняя школьница Джорджа Боллер из американского города Беатрис во время пандемии решила поддержать пожилых людей из местного дома престарелых,
После того, как в Германии
Пандемия и локдаун негативно сказались не только на людях, но и животных. Когда зоопарки и океанариумы закрылись, местные обитатель начали сильно грустить и даже болеть
Например, в
Невероятной добротой к животным отличился и мексиканец Рикардо Пиментель, который во время мощного урагана Дельта, обрушившегося в октябре на Мексику и США, забрал к себе домой более 300 бездомных собак и кошек.
Все животные являются жителями приюта, который оказался не готов к такому удару стихии, потому ураган они переживали все вместе в большом доме Рикардо. После того, как опасность миновала, животные вернулись в приют, а мексиканец объявил сбор средств на восстановление и укрепления вольеров.
Глобальной помощью природе занялись супруги Каролина и Барри Сэт из Лондона, которые вместе с двумя дочерьми переехали на остров Муайен на Сейшелы и занялись планировкой строительства большой наземной коралловой фермы, чтобы с ее помощью заселить местный подводный риф, практически полностью исчезнувший
В ноябре на берег в городе Панадура на
К сожалению, двое дельфинов погибли, зато остальных общими усилиями удалось спасти. В итоге совместными усилиями обратно в море удалось вернуть живыми и невредимыми 118 дельфинов.
Кстати не менее героический поступок совершил в октябре сотрудник МЧС из Хабаровского края Алексей Парамонов. Он в одиночку грел и оберегал от хищников двух белух с детенышем, которые
Актер
Екатерина Гура