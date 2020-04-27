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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

Мишленовский ресторан в Германии стал готовить еду для бездомных

В благотворительной акции принимают участие многие популярные заведения.

Мишленовский ресторан Ox & Klee, расположенный на берегу Рейна в Кельне, как и многие другие заведения, закрыл свои двери для посетителей из-за пандемии коронавируса еще в середине марта.

Тем не менее работники ресторана во главе с шеф-поваром Даниэлем Готтшлихом не сидят сложа руки. Они присоединились к благотворительной акции, организованной фондом «Друзья кельнских улиц и их жителей», и готовят обеды для городских бездомных.

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Даниэль Готтшлих

В обычное время попасть в ресторан Ox & Klee можно лишь по брони (места здесь расписаны на несколько месяцев вперед), а средний чек на одного человека составляет около 200 евро, пишет Deutsche Welle.

Сейчас же шеф-повар и его команда готовят «упрощенную» еду на вынос, коробки для «домашнего ужина» с инструкцией по самостоятельному приготовлению изысканных блюд и обеды для малоимущих и бездомных. По словам Готтшлиха, еду для бездомных они готовят с таким же усердием, как и для обычных посетителей ресторана.

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Екатерина Гура

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