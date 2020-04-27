15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Мишленовский ресторан в Германии стал готовить еду для бездомных
В благотворительной акции принимают участие многие популярные заведения.
Мишленовский ресторан Ox & Klee, расположенный на берегу Рейна в Кельне, как и многие другие заведения, закрыл свои двери для посетителей
Тем не менее работники ресторана во главе с
В обычное время попасть в ресторан Ox & Klee можно лишь по брони (места здесь расписаны на несколько месяцев вперед), а средний чек на одного человека составляет около 200 евро, пишет Deutsche Welle.
Сейчас же
Екатерина Гура