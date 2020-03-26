17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Лев зашел в кафе в Южной Африке (видео)
Пока люди прячутся по квартирам, чтобы не подхватить COVID-19, дикие животные чувствуют себя свободнее.
Молодой лев напугал группу посетителей небольшого кафе на территории Национального парка Пиланесберг в Южной Африке.
Животное забрело на террасу кафе, заставив людей укрыться внутри помещения. Лев, похоже, был не против последовать за ними, но его остановила стеклянная дверь.
Ролик с нежданным гостем очевидцы опубликовали в соцсетях.
По словам работницы кафе Сони Лерм, инцидент произошел рано утром, сразу после открытия. Группа львов отдыхала в тени вдалеке от дороги и зданий. Один из них внезапно захотел наведаться к людям «в гости». Что именно привлекло внимание животного, Лерм сказать не смогла.
Животные в Пиланесберге привычны к людям, которые приезжают сюда на сафари, но все равно стараются держаться от них подальше.
Анна Лысенко