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09:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Зоопарки по всему миру начали устраивать стримы с животными

Посмотреть на жирафов, медведей и акул теперь можно не выходя из дома.

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Зоопарки и аквариумы в разных странах оказались одними из первых, кто закрыл свои двери для посетителей в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Но карантин подтолкнул к тому, что все перебрались в интернет.

В связи с этим некоторые из зоопарков и аквариумов начали делать стримы, так что посмотреть на обычную жизнь животных теперь можно не выходя из дома.

Так, например, милые видео начал показывать Shedd Aquarium в Чикаго, который закрылся на карантин на две недели.

В соцсетях сотрудники показывают приключения пингвинов Эдварда и Энни, которые в отсутствие посетителей теперь могут гулять по пустым залам аквариума и знакомиться с другими животными.

Monterey Bay Aquarium в Калифорнии также не отстает от коллег и ведет в соцсетях сразу несколько трансляций, показывая пользователям медуз, пингвинов и выдр. Кстати, трансляции записываются, и их можно посмотреть в любое время.

Meet Abby The Sea Otter! | Monterey Bay Aquarium's Pawesome Ladies

Find yourself some carwash kelp and snuggle up: It's time to meet Abby the Sea Otter!

Опубликовано Monterey Bay Aquarium Среда, 18 сентября 2019 г.

Стримы под названием «Домашнее сафари» устраивает на Facebook и зоопарк Цинциннати. Каждое новое видео посвящено отдельному обитателю.

During these stressful times let graceful Fiona relax you.

Опубликовано Cincinnati Zoo & Botanical Garden Среда, 11 марта 2020 г.

Виртуальные экскурсии устраивает и зоопарк Сан-Диего. Там, например, установлены веб-камеры в вольерах с коалами.

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Не отстают от западных коллег и россияне. Например, на сайте Московского зоопарка, который закрылся на карантин до 10 апреля, можно понаблюдать за некоторыми животными в онлайн-режиме.

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Посмотреть за жизнью диких животных можно в онлайн-трансляциях, которые ведет Джумский заповедник в ЮАР.

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Екатерина Гура

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