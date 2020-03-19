Зоопарки по всему миру начали устраивать стримы с животными

Зоопарки и аквариумы в разных странах оказались одними из первых, кто закрыл свои двери для посетителей в связи с карантином из-за распространения коронавируса. Но карантин подтолкнул к тому, что все перебрались в интернет.
В связи с этим некоторые из зоопарков и аквариумов начали делать стримы, так что посмотреть на обычную жизнь животных теперь можно не выходя из дома.
Так, например, милые видео начал показывать Shedd Aquarium в Чикаго, который закрылся на карантин на две недели.
В соцсетях сотрудники показывают приключения пингвинов Эдварда и Энни, которые в отсутствие посетителей теперь могут гулять по пустым залам аквариума и знакомиться с другими животными.
Monterey Bay Aquarium в Калифорнии также не отстает от коллег и ведет в соцсетях сразу несколько трансляций, показывая пользователям медуз, пингвинов и выдр. Кстати, трансляции записываются, и их можно посмотреть в любое время.
Стримы под названием «Домашнее сафари» устраивает на Facebook и зоопарк Цинциннати. Каждое новое видео посвящено отдельному обитателю.
Виртуальные экскурсии устраивает и зоопарк Сан-Диего. Там, например, установлены веб-камеры в вольерах с коалами.
Не отстают от западных коллег и россияне. Например, на сайте Московского зоопарка, который закрылся на карантин до 10 апреля, можно понаблюдать за некоторыми животными в онлайн-режиме.
Посмотреть за жизнью диких животных можно в онлайн-трансляциях, которые ведет Джумский заповедник в ЮАР.