Шестилетний мальчик из США собрал пожертвования для Австралии на $250 тысяч

Лесные пожары в Австралии стали настоящей трагедией не только для ее жителей, но и для неравнодушных людей по всему миру.
Прийти на помощь животным, оказавшимся в трудной ситуации, решил и 6-летний Оуэн Колли из США. Мальчик любит лепить глиняные фигурки, а потому вместе с родителями решил сделать доброе дело.
Они с мамой создали кампанию по сбору средств для помощи животным Австралии, и всем, кто сделает вклад на более чем 50 долларов, Оуэн высылает в подарок глиняную фигурку коалы, которую он лепит сам.
По словам мамы мальчика, сначала была идея продавать коал среди друзей и знакомых, но многим так понравились эти фигурки, что слава об Оуэне быстро разлетелась по соцсетям и кампанию было решено расширить, пишет CNN.
Идея оказалась удачной — ребенку уже удалось собрать более 250 тысяч долларов. А желающих получить фигурки коал стало так много, что отправку поделок пришлось приостановить, но сбор средств все равно продолжается.
Напомним, что в лесных пожарах в Австралии погибло более одного миллиарда животных. Больше всего пострадала популяция коал.