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15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шестилетний мальчик из США собрал пожертвования для Австралии на $250 тысяч

Он лепит глиняные фигурки коал.

Лесные пожары в Австралии стали настоящей трагедией не только для ее жителей, но и для неравнодушных людей по всему миру.

Прийти на помощь животным, оказавшимся в трудной ситуации, решил и 6-летний Оуэн Колли из США. Мальчик любит лепить глиняные фигурки, а потому вместе с родителями решил сделать доброе дело.

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Они с мамой создали кампанию по сбору средств для помощи животным Австралии, и всем, кто сделает вклад на более чем 50 долларов, Оуэн высылает в подарок глиняную фигурку коалы, которую он лепит сам.

По словам мамы мальчика, сначала была идея продавать коал среди друзей и знакомых, но многим так понравились эти фигурки, что слава об Оуэне быстро разлетелась по соцсетям и кампанию было решено расширить, пишет CNN.

Идея оказалась удачной — ребенку уже удалось собрать более 250 тысяч долларов. А желающих получить фигурки коал стало так много, что отправку поделок пришлось приостановить, но сбор средств все равно продолжается.

Напомним, что в лесных пожарах в Австралии погибло более одного миллиарда животных. Больше всего пострадала популяция коал.

Екатерина Гура

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