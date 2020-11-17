12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи вскрыли египетский саркофаг возрастом 2,5 тысячи лет (видео)
Мумия хорошо сохранилась.
Египетские археологи вскрыли перед публикой один из нетронутых саркофагов, найденных в древнем некрополе на территории селения Саккара в 30 км к югу от Каира.
Мумия в саркофаге хорошо сохранилась. Как установили исследователи, тело принадлежало мужчине возрастом около 40 лет.
Журналистам также показали позолоченные статуэтки, маски и другие уникальные предметы, найденные во время раскопок.
Как сообщалось, во время раскопок трех гробниц недалеко от пирамиды Джосера археологи обнаружили 100 деревянных саркофагов, около 40 позолоченных статуй, 4 позолоченные погребальные маски, амулеты, статуэтки ушебти и другие важные находки возрастом 2,5 тыс. лет.
Как считают ученые, захоронения принадлежали высшим государственным чиновникам Позднего периода и династии Птолемеев.
Анна Лысенко