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12:10 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи вскрыли египетский саркофаг возрастом 2,5 тысячи лет (видео)

Мумия хорошо сохранилась.

6
фотографий
6
фотографий

Египетские археологи вскрыли перед публикой один из нетронутых саркофагов, найденных в древнем некрополе на территории селения Саккара в 30 км к югу от Каира.

Мумия в саркофаге хорошо сохранилась. Как установили исследователи, тело принадлежало мужчине возрастом около 40 лет.

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Журналистам также показали позолоченные статуэтки, маски и другие уникальные предметы, найденные во время раскопок.

Как сообщалось, во время раскопок трех гробниц недалеко от пирамиды Джосера археологи обнаружили 100 деревянных саркофагов, около 40 позолоченных статуй, 4 позолоченные погребальные маски, амулеты, статуэтки ушебти и другие важные находки возрастом 2,5 тыс. лет.

Как считают ученые, захоронения принадлежали высшим государственным чиновникам Позднего периода и династии Птолемеев.

Анна Лысенко

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