17:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Вулкан на Сицилии выбросил мощный столб пепла (видео)
Последний раз он извергался летом 2019 года.
На итальянском острове Стромболи в Тирренском море к северу от Сицилии проснулся одноименный вулкан. 16 ноября местные жители услышали сильный взрыв в одном из кратеров, после чего вулкан выбросил в воздух мощный столб пепла, который осел на территории близлежащей деревни.
Пока извержение считается неопасным, но специалисты внимательно следят за активностью вулкана. Последний раз Стромболи просыпался летом 2019 года, тогда погиб один человек и не менее трех пострадали. А самое масштабное извержение было зафиксировано в 2009 году.
Екатерина Гура