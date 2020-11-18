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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Моряки в Мексике взяли на службу собаку, которую спасли во время наводнения

Найти хозяев так и не удалось.

Мексиканский военно-морской флот опубликовал на своей странице в Facebook милое видео с лабрадором, которого они спасли 15 ноября во время наводнения в штате Табаско.

В течение нескольких дней моряки искали владельцев животного, но никто так и не отозвался. Тогда военные решили оставить собаку себе: они официально взяли ее на службу и даже выдали рабочую униформу.

Правда, имя спасенному псу пока не придумали. Военные попросили своих подписчиков присылать варианты на электронную почту, а среди лучших предложений позже будет проведено голосование.

Напомним, что видео со спасением лабрадора стало вирусным в соцсетях. После того, как пса достали из воды, его накормили и высушили. За несколько дней он успел стать любимчиком военной части.

Екатерина Гура

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