15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Моряки в Мексике взяли на службу собаку, которую спасли во время наводнения
Найти хозяев так и не удалось.
Мексиканский
В течение нескольких дней моряки искали владельцев животного, но никто так и не отозвался. Тогда военные решили оставить собаку себе: они официально взяли ее на службу и даже выдали рабочую униформу.
Правда, имя спасенному псу пока не придумали. Военные попросили своих подписчиков присылать варианты на электронную почту, а среди лучших предложений позже будет проведено голосование.
Напомним, что видео со спасением лабрадора стало вирусным в соцсетях. После того, как пса достали из воды, его накормили и высушили. За несколько дней он успел стать любимчиком военной части.
Екатерина Гура