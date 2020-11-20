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19:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

180-сантиметровый британец встал во весь рост в придорожной яме

Таким образом они с отцом пытались привлечь внимание дорожной службы.

52-летний водитель Арон Кросс из британского графства Ланкашир вместе со своим 27-летним сыном Льюисом провел необычную акцию протеста против бездействия местных чиновников.

Еще год назад Кросс написал запросы в Совет графства Ланкашир, а также дорожный департамент, с целью засыпать гигантскую яму возле дороги. Мужчина утверждает, что сначала от него отмахивались, а сейчас и вовсе ответили, что «все проверили и ничего не нашли».

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Чтобы доказать обратное, Арон попросил своего 180-сантиметрового сына встать в яму в полный рост и сфотографировал его.

По словам британца, Льюису даже пришлось подняться на камень, чтобы его голова хотя бы выглядывала из ямы.

Кросс утверждает, что по обочине часто ходят люди и такая глубокая дыра для них крайне опасна. А тем временем чиновники ответили на обвинения и заявили, что это проселочная дорога с канавой по краям, так что люди и так ходят там осторожно, сообщает Manchester Evening News.

Екатерина Гура

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